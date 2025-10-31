C-LM presentará el próximo miércoles una nueva plataforma de intermediación entre empleadores y trabajadores

CUENCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará el próximo miércoles una plataforma de intermediación entre empleadores y empleados, que ha tenido una inversión de dos millones de euros para conectar la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Así lo ha adelantado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención tras colocar la primera piedra de la futura Oficina Emplea y del Centro de Formación de Cuenca.

"Va a estar al servicio de todos los empleadores para que puedan encontrar mano de obra y al mismo tiempo también para todos los empleables, es decir, para todos los trabajadores", ha indicado, para agregar que "era necesaria" una actualización de esta herramienta "que nos va a dar buenos resultados".

En esta línea, el presidente castellanomanchego ha avanzado también que el Consejo de Gobierno del próximo martes aprobará el convenio entre la Junta y la Escuela de Organización Industrial (EOI) para establecer 18 nuevos espacios de coworking en la región a partir del próximo año.

Un convenio que fue avanzado el pasado miércoles por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien dijo que de este modo se dará continuidad a una iniciativa que ha permitido el acompañamiento y la tutorización a más de 1.000 proyectos emprendedores en Castilla-La Mancha.