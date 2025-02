C-LM presentará en el último trimestre del año su ley de medidas para combatir la brecha salarial en la región

GUADALAJARA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa dando pasos en la elaboración de una ley que permita reducir la brecha salarial en la región y trabaja para que, en el último trimestre del año, pueda presentarse su anteproyecto.

Así lo ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, durante una visita a la empresa Mixer & Pack, en Cabanillas del Campo, en la que el 75 por ciento de las personas que componen su plantilla son mujeres, ha informado la Junta en nota de prensa.

Acompañada por el presidente de Mixer & Pack, Agustín Gómez, por la consejera de la compañía, Carolina Gómez, y por su director general, Javier Aguilera; Sara Simón se ha referido a los últimos datos de brecha salarial en la región conocidos en los últimos días, que sitúan, tal y como ha explicado, en 4.500 euros de media la diferencia de salario entre los hombres y las mujeres.

La consejera ha asegurado que "son datos que no nos gustan" y que "no cumplen con los objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha", aunque estas cifras conocidas, relativas a 2022, siguen reflejando una brecha "más de cuatro puntos inferior" a la de 2015, dejando claro que "el Ejecutivo regional no se conforma con ellos".

Simón ha recordado que estos niveles de brecha hay que enmarcarlos aún en las "alteraciones en el mercado de trabajo propias de los años posteriores a la pandemia", que afectan, "como cualquier otra gran alteración del mercado", especialmente a las mujeres.

"Tenemos claro que hay que combatir una brecha que está íntimamente relacionada a un necesario cambio cultural, que tiene que ver, fundamentalmente, con las labores de los cuidados, las labores en el hogar y los roles de género con los que crecemos desde la escuela", ha explicado.

Sobre estos aspectos esenciales, Simón ha dado a conocer que el Gobierno de García-Page está ultimando los estudios previos posteriores a la consulta pública realizada en 2024 e iniciará, antes del verano, el trabajo de distintos grupos focales, con consultas a agentes y entidades sociales.

El objetivo, ha anticipado, es que "en el último trimestre del año" el anteproyecto de ley de medidas para reducir la brecha salarial "pueda empezar a tramitarse en las Cortes de Castilla-La Mancha. "Sabemos que tenemos que esforzarnos todavía más con esta ley, que va a ser pionera en nuestro país, pues vamos a ser la primera comunidad autónoma que vamos a legislar en este sentido", ha remarcado.

La responsable regional de Igualdad ha realizado estas declaraciones después de conocer de cerca las medidas impulsadas en Mixer & Pack, donde el 76 por ciento de la plantilla está compuesta por mujeres. En estos momentos ejecuta un segundo plan de igualdad en el que se recogen políticas empresariales dirigidas a fomentar la corresponsabilidad y, por tanto, como ha asegurado la propia Simón, a asegurar "la verdadera incorporación de las mujeres al mercado laboral, en condiciones de igualdad".

CORDÓN SANITARIO EN FAVOR DE LA IGUALDAD

Preguntada por los medios sobre la polémica suscitada en torno a las manifestaciones del 8M en ciudades como Toledo, la consejera ha asegurado que, "es momento", a las puertas de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "de poner un cordón sanitario a aquellos partidos políticos que no trabajen por la igualdad y por erradicar la violencia machista".

Simón se ha referido a medidas adoptadas en algunas administraciones, "que invisibilizan" los avances hacia la igualdad o la lucha contra la violencia de género, y por ello ha recordado que "no se puede estar firmando un gran pacto de Estado con una mano mientras con la otra se firman acuerdos de gobierno con la extrema derecha", en alusión al PP.

"Es incompatible y creo que es el momento de que, ahora que Vox ha decidido no apoyar ese pacto de Estado, el Partido Popular rompa los acuerdos de gobierno que tienen con la fuerza de extrema derecha", ha zanjado.