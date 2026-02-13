C-LM propone a médicos y Ministerio que se encuentren en un foro de debate para "flexibilizar" las huelgas

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha pedido este viernes a los médicos y al Ministerio del ramo que se encuentren en un foro de debate con el fin de "flexibilizar" las futuras huelgas convocadas por los facultativos.

"Creo muy importante que si a la profesión médica le ofrecemos una mesa de debate sobre lo que es la profesión médica en sí mismo podríamos flexibilizar las siguientes --huelgas-- que hay fijadas para los otros meses", ha manifestado el consejero a preguntas de los medios antes de participar en el Forum Interterritorial de Salud organizado por Medicina Responsable.

Fernández Sanz ha dicho que no es "muy optimista" con el Estatuto Marco si continúan "estas circunstancias" por lo que ha pedido a ambas partes --profesión médica y Ministerio-- que se encuentren en un foro de debate, consciente de que "lo del estatuto único para los médicos quizás no sea la mejor idea".

"A mí me parece mucho mejor para el sistema una estructura conjunta", ha dicho, para señalar que este problema hubiese tenido mejor solución si desde el primer momento se hubiese contado con las comunidades autónomas, que son las que llevan a cabo la prestación definitiva.

SERVICIOS MÍNIMOS

Fernández Sanz ha dicho que la huelga médica que comienza el próximo lunes por una semana va a ser "difícil" y ha recordado que la Administración regional ha previsto un tercio de servicios mínimos, además de los esenciales, que son del cien por cien.

Es por ello por lo que ha pedido al conjunto de la población que tenga paciencia y ha añadido que desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se va a intentar reprogramar "todo lo que vaya ocurriendo" para tardar "lo menos posible" en atender a los pacientes una vez que pasen los días de huelga.