Vista de un campo en Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha publicado este jueves en el Diario Oficial de la región la Orden para garantizar, en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), que las franjas preventivas frente a incendios, que se establezcan voluntariamente en parcelas agrícolas cultivadas de cereal y colindantes con terrenos forestales, sean subvencionables.

La norma será aplicable a partir de la Solicitud Única de la campaña 2027.

La publicación de esta Orden supone un nuevo paso en el desarrollo del acuerdo alcanzado por el Gobierno regional con UPA y Asaja para garantizar la continuidad de la actividad agrícola en condiciones de seguridad durante la temporada de incendios, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Tras acordarse la posibilidad de implantar una franja perimetral de 10 metros de suelo desnudo o cultivada de girasol junto a terrenos forestales de más de 20 hectáreas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural precisa ahora su tratamiento en la PAC.

De esta forma, los cerealistas podrán planificar las siembras de la próxima campaña conociendo de antemano cómo deberán configurar y declarar estas franjas en la Solicitud Única de 2027, sin que la adopción voluntaria de esta medida preventiva implique automáticamente una pérdida de superficie subvencionable.

En concreto, las personas solicitantes de pagos directos y de intervenciones de desarrollo rural asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control podrán establecer voluntariamente una franja de 10 metros de anchura en las parcelas de cereal colindantes con recintos, o agrupaciones de recintos, de más de 20 hectáreas clasificados en el Sigpac como forestales, pasto arbustivo, pasto con arbolado o pastizal.

La medida permitirá conciliar la continuidad de la actividad agraria con la prevención de incendios forestales.

Cuando se opte por una franja de suelo desnudo de vegetación, ésta conservará su condición de superficie subvencionable siempre que mantenga su carácter agrario y se realicen las correspondientes labores de mantenimiento.

A efectos de las intervenciones contempladas en la Orden, recibirá el mismo tratamiento que el cereal cultivado en el resto de la parcela, por lo que la aplicación de esta medida preventiva no supondrá automáticamente una reducción de la superficie determinada ni de los pagos por superficie que resulten aplicables.

Si la franja se cultiva de girasol, deberá declararse con este producto, constituir una parcela agrícola específica y quedar delimitada individualmente en la declaración gráfica de la Solicitud Única.

En este supuesto, la superficie de la franja recibirá el tratamiento correspondiente al girasol y no al cereal.

La nueva regulación agraria complementará las medidas que incorporará la Consejería de Desarrollo Sostenible a la normativa autonómica de prevención de incendios.

Estas franjas generan una discontinuidad respecto de las superficies ocupadas por cereal seco y contribuyen a reducir el riesgo de propagación del fuego entre los terrenos agrícolas y forestales, especialmente cuando el Índice de Propagación Potencial sea muy alto o extremo.

Con esta Orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece seguridad jurídica a los agricultores, evita interpretaciones diferentes sobre la posibilidad de subvencionar las franjas y facilita una gestión homogénea por parte de los servicios gestores, las delegaciones provinciales y las entidades colaboradoras.

La medida no crea una nueva ayuda ni incrementa las dotaciones de la PAC, sino que aclara el tratamiento de estas superficies para compatibilizar la prevención de incendios forestales con el mantenimiento de la actividad agraria y de las ayudas correspondientes.