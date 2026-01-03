C-LM publicará en enero el decreto del V Plan Corresponsables, "que llegará a más municipios"

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, visita a los servicios de corresponsabilidad que el Ayuntamiento de Fuencemillán. - JCCM

TOLEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha avanzado que a lo largo del mes de enero el Gobierno de Castilla-La Mancha publicará el decreto que regulará el V Plan Corresponsables, aunque ya ha asegurado que en esta nueva edición "participarán más municipios".

Según informa el Gobierno regional, López ha realizado estas declaraciones durante su visita a los servicios de corresponsabilidad que el Ayuntamiento de Fuencemillán, en Guadalajara, ha puesto en marcha estas navidades con cargo a las subvenciones regionales del Plan Corresponsables.

"Tras cuatro ediciones plenamente consolidadas, con cada vez más municipios participantes, la quinta edición del Plan Corresponsables marcará un punto de inflexión en el programa porque su objetivo fundamental será el de impulsar la apuesta por la corresponsabilidad por parte de todas las instituciones", ha explicado.

En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha explicado que la Consejería de Igualdad ya ha formalizado acuerdos con las cinco diputaciones provinciales para que "la menor capacidad presupuestaria de los pequeños municipios no sean un freno a la corresponsabilidad, precisamente en los entornos en los que estos servicios son más necesarios para, entre otras cuestiones adicionales, luchar contra la despoblación".

"Mientras cerrábamos estos acuerdos, todos los municipios de la región han recibido una carta por la que se les invitaba nuevamente a participar en este Plan, indicándoles la cuantía mínima de las subvenciones a recibir. Ahora terminamos de registrar estas confirmaciones para poder publicar el decreto que fijará todos los requisitos y que supondrá el punto de inicio para que los municipios hagan efectivas sus solicitudes", ha detallado.

López ha querido recordar que "todas las administraciones públicas" tienen competencia a la hora de desarrollar políticas de igualdad y ha recordado que solo a través del Plan Corresponsables, entre otras políticas para el fomento de la conciliación en términos de corresponsabilidad, el Gobierno regional alcanza en cada edición a cerca de 40.000 familias y a más de 65.000 menores de dieciséis años, generando unos 3.500 empleos directos.