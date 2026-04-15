C-LM publicará este jueves la convocatoria de Educación para Adultos para el curso 2026-2027

Feria de Formación Profesional en Valdepeñas. - JCCM

CIUDAD REAL 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha avanzado que este jueves 16 de abril el Diario Oficial de Castilla-La Mancha va a publicar la resolución que convoca el proceso de admisión de Educación para Personas Adultas para el curso 2026-2027.

Así lo ha anunciado durante su asistencia a Feria de Formación Profesional que el Gobierno de Castilla-La Mancha celebra en todas las provincias de la región y que ha arrancado este miércoles en Valdepeñas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Es por ello por lo que ha resaltado que esta resolución forma parte de una acción prioritaria para el Gobierno de Castilla-La Mancha como es la segunda oportunidad pues, tal y como ha dicho, "garantiza la mejora de las aptitudes básicas en la ciudadanía que les permitan obtener nuevas cualificaciones, elevar su nivel de capacitación y obtener un reciclaje correcto con vistas al empleo".

Tanto en Educación Secundaria para Personas Adultas como en Bachillerato, el plazo de presentación de solicitudes es del 4 al 22 de mayo en plazo ordinario y del 3 al 18 de septiembre en plazo extraordinario.

Las solicitudes de admisión se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma EducamosCLM.

FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La Feria de Formación Profesional de la provincia de Ciudad Real ha contado con la participación de 27 centros educativos de 16 localidades y se prevé que pueda recibir más de medio millar de visitantes. Además, se dan cita 16 empresas y en ella se podrá establecer una red de contactos profesionales y personales para crear oportunidades laborales para el alumnado a lo que se sumará una zona de networking.

Esta Feria de Formación Profesional que se desarrolla hoy en Valdepeñas se suma a las que se van a desarrollar el martes 21 de abril en la provincia de Albacete; el miércoles 22 y jueves 23 en la provincia de Cuenca; el viernes 17 y sábado 18 de abril en la provincia de Guadalajara y el miércoles 5 de mayo en la provincia de Toledo.

Junto al consejero del área ha asistido el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo; la directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán; la directora general de Innovación Educativa y Centros, María Dolores Pérez; el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Jesús Caro, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Diaz.

INCREMENTO DE UN 137% DE ALUMNOS EN FP DUAL

Amador Pastor también ha avanzado que Castilla-La Mancha ha incrementado en un 137% el alumnado que cursa Formación Profesional Dual en la región con respecto al curso pasado.

Amador Pastor ha dicho que los alumnos que cursaban FP Dual durante el curso 2024-2025 eran 11.773 frente a los 27.901 que lo hacen en el curso 2025-2026, lo que supone un aumento de 16.128 alumnos y alumnas.

En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que se trata "de un incremento generalizado en todas las provincias de la región, pero especialmente en la provincia de Ciudad Real, donde se registra el mayor incremento porcentual llegando al 140%, con casi 4.000 alumnos y alumnas más con respecto al curso anterior".