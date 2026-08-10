C-LM publicará este martes la resolución provisional de nuevos residentes en las residencias universitarias

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, en la residencia 'El Doncel'. - JCCM

CIUDAD REAL, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar este martes, 11 de agosto, la resolución provisional de nuevos residentes en las residencias universitarias de la Comunidad Autónoma.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha visitado este lunes la residencia universitaria 'El Doncel' en Ciudad Real donde ha podido conocer algunas actuaciones de mejora realizadas en las últimas semanas.

Mar Torrecilla ha explicado que se han presentado alrededor de 3.000 solicitudes para cubrir 1.978 plazas, por lo que el 65 por ciento de los estudiantes que han solicitado una residencia universitaria tendrán esa plaza, ha informado la Junta en un comunicado.

Para el curso 2026-2027 se han ofertado un total de 1.978 plazas, distribuidas entre las 15 residencias universitarias existentes en las cinco provincias de la región, estando tres de ellas en Albacete: las residencias 'Benjamín Palencia', 'José Prat' y 'José Isbert'; una en Almadén, 'Luis J. Mateo'; cinco en Ciudad Real: 'El Doncel', 'Don Quijote', 'José Castillejo', 'José Maestro' y 'Francisco Nieva'; tres en Cuenca: 'Alonso de Ojeda', 'Bartolomé Cossío' y 'Juan Giménez de Aguilar'; 'Los Guzmán' en Guadalajara; la 'Carmen Villar' en Talavera de la Reina y la residencia 'Francisco Tomás y Valiente' en Toledo.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación ha indicado que, en concreto, en Ciudad Real hay para el próximo curso un total de cinco residencias universitarias después de la apertura de la Francisco Nieva, que fue un compromiso asumido por el presidente regional, Emiliano García-Page.

Además, ha puesto en valor que en últimos cursos han aumentado los estudios ofertados en Ciudad Real, tanto los grados universitarios ofertados por la UCLM, así como los ciclos formativos de grado superior que se ofrecen desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Mar Torrecilla ha explicado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha llevado a cabo actuaciones de mejora en la residencia universitaria 'El Doncel' para mejorar la impermeabilidad de las cubiertas.