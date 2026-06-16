C-LM realiza un balance positivo del curso escolar, "que ha consolidado las mejoras educativas y laborales"

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha realizado este martes un balance positivo del curso escolar 2025-2026, en el que, a su juicio, se han "consolidado" las mejoras y propuestas educativas y laborales del "modelo propio" de Castilla-La Mancha, así como los "grandes compromisos" suscritos con las organizaciones sindicales.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, el consejero ha destacado que el acuerdo entre la administración y sindicatos ha permitido establecer una convocatoria anual de plazas "frente a los despidos que se producían hace más de 10 años en la época de María Dolores de Cospedal".

Así, ha valorado que, un curso más, "se hayan sacado adelante oposiciones y consolidado una bajada progresiva de ratios en Educación Infantil, que ha llegado a alcanzar los 22 alumnos por aula en contraste con los 28 del gobierno del Partido Popular; o Bachillerato, con 32 alumnos por aula frente a los 40 de aquella legislatura", algo parecido, ha destacado, a lo que se ha registrado en Primero y Segundo de Educación Primaria.

También ha recalcado la mejora del horario lectivo del cuerpo de maestros y maestras, toda vez que se han "materializado" las 23 horas lectivas con el compromiso de llegar a las 18 horas lectivas en Secundaria el próximo curso. "Altamente satisfecho" se encuentra asimismo el Gobierno regional con la oferta de ciclos y el número de plazas en Formación Profesional.

Para Amador Pastor, el curso escolar que ahora finaliza "ha supuesto el avance en todas las etapas", incluido el sistema de primeras matrículas gratuitas, las mejoras de ratios, las condiciones laborales de los docentes, las ayudas a la adquisición de libros de texto y de comedor escolar, o la recuperación del transporte de Bachillerato gratuito para la zonas de intensa despoblación.