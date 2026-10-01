C-LM reclama a Europa dotar al sector vitivinícola de presupuesto suficiente para afrontar desafíos presentes y futuro

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, participan en la 6ª Reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones y NAT. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la Unión Europea que "asigne presupuesto suficiente a la Intervención Sectorial Vitivinícola para que el sector pueda afrontar los retos que tiene por delante" entre otros el cambio climático y los cambios en los hábitos de consumo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado esta posición en declaraciones a los medios de comunicación que están cubriendo la 6º Reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones y Comisión de Recursos Naturales (NAT) que se celebra por primera vez en Castilla-La Mancha.

En la Cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, donde se celebra la primera de las dos jornadas de esta Comisión, el consejero ha insistido en la necesidad de que el Fondo Europeo de Prosperidad y Seguridad Sostenible, Territorial, Social, Rural y Marítimo, en el que se va a integrar la PAC, asigne un fondo específico al sector vitivinícola europeo, tal como ha sucedido hasta ahora.

Según informa el Gobierno regional, Julián Martínez Lizán ha defendido la importancia del sector para el conjunto de la Unión Europea y en particular para los 13 Estados que forman parte del Intergrupo del Vino entre los que esta España.

En este contexto, ha dicho, Castilla-La Mancha ocupa una posición clave por su capacidad productiva y el peso socioeconómico de la vitivinicultura que se sustancia en 437.000 hectáreas de viñedo, 80.000 viticultores y casi 500 bodegas que producen el 57% del vino de España, el 15% de la Unión Europea y el 9% a nivel mundial. La vitivinicultura es un motor de la economía regional al aportar el 5% del PIB y más de 2.000 millones de euros al año.

"Es ese peso estratégico que el sector tiene para Castilla-La Mancha, España y el conjunto de Europa, el que nos hace exigir con fuerza la continuidad de este apoyo que es fundamental para seguir avanzando en un sector más competitivo, más sostenible y mejor preparado para los desafíos del futuro", ha dicho Martínez Lizán.

"Hay que pensar en la gente que trabaja en el sector y el relevo generacional debe jugar un papel fundamental, también en estos próximos años; evidentemente, protegiendo también a los mayores que han hecho que estemos donde nos encontramos", ha añadido el consejero, que confía en que la reunión de este jueves del Intergrupo del Vino sea fructífera.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es la anfitriona de dos importantes reuniones.

"Sin ninguna duda ponen el foco en nuestra región para que debatamos de esos temas que son tan importantes para el sector, pero también para que saquemos pecho por lo mucho y bueno que hacemos. Así que, de Tomelloso hacia Europa, seguro que se sacan conclusiones muy interesantes que van a marcar también la hoja de ruta en nuestro trabajo ante las instituciones europeas".

PROTECCIÓN DEL ORIGEN, CREACIÓN DE VALOR

Otro de los temas que se ha abordado en las reuniones del Intergrupo del Vino es el de la protección en origen con las figuras de calidad vínicas, de las que Castilla-La Mancha cuenta con 25, todas integradas en la marca de calidad regional Campo y Alma, que además de aportar valor añadido son un motor de desarrollo territorial.

Julián Martínez Lizán ha defendido en una ponencia que, en un mercado global en el que los consumidores pueden acceder a productos procedentes de cualquier parte del mundo, una de las principales fortalezas del modelo vitivinícola europeo es su capacidad para vincular el producto a su origen.

En ese sentido, las Indicaciones Geográficas, y especialmente las Denominaciones de Origen, "contribuyen a generar valor añadido, mejorar el posicionamiento comercial de los vinos y distribuir la riqueza entre viticultores, cooperativas, bodegas y otros sectores vinculados, además de favorecer la estabilidad económica en las zonas rurales porque no se pueden deslocalizar".

Por eso, ha defendido la importancia del relevo generacional como uno de los principales retos para garantizar el futuro de las zonas vitivinícolas. Para ello, ha considerado imprescindible la colaboración entre administraciones y el conjunto del sector con el fin de atraer a nuevos profesionales al cultivo de la viña y a la actividad de las industrias vitivinícolas.

Asimismo, ha subrayado que su impacto va más allá de la actividad agraria, al impulsar sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio local. Por eso ha abogado por reivindicar "una visión más amplia de las figuras de calidad", que no son solo mecanismos de protección, sino instrumentos de desarrollo económico y cohesión territorial ya que "al proteger el origen, se protege el futuro".

EL INTERGRUPO DEL VINO Y LA COMISIÓN NAT POR PRIMERA VEZ EN C-LM

El Intergrupo del Comité de las Regiones para la Naturaleza y la Economía del Vino se creó en abril de 2025 por iniciativa de la región austríaca de Burgenland con el objetivo de defender y promover los intereses del sector vitivinícola europeo en el ámbito de las instituciones de la UE. Forman parte del mismo 13 países en los que se ubican las regiones vitivinícolas más importantes de Europa, con Burgenland como presidenta inicial y Piamonte y Castilla-La Mancha en las vicepresidencias.

"Castilla-La Mancha asumió la Vicepresidencia el día 1 de julio de 2026, en reconocimiento a su papel activo en la defensa del sector. Y hay que destacar que es un honor para nuestra comunidad ser anfitriona porque se reconoce todo el trabajo que hemos realizado. Esta responsabilidad nos permite contribuir a la definición de la agenda política del sector, así como defender desde Bruselas los intereses de nuestros viticultores y de nuestro territorio", ha dicho el consejero, que ha anticipado que, de cara a la próxima reunión, la región propondrá que aborden los nuevos hábitos de consumo y el reto del cambio climático.

Por último, ha agradecido al presidente de Virgen de las Viñas Bodega, Rafael Torres, "la generosidad de esta cooperativa para acoger esta reunión; al presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España y de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, su participación en esta jornada y a nuestra general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el trabajo que ella y su equipo han realizado para que esta reunión se celebre con éxito hoy aquí, en Tomelloso, y mañana en Toledo".