C-LM reclama que Plan Estatal de Vivienda tenga financiación "realista y flexible" que tenga en cuenta su "singularidad"

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado un marco de financiación "realista y flexible" que tenga en cuenta la "singularidad" de la región de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV).

Así lo ha reclamado la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, que ha participado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana que se celebra este jueves en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, García Alfaro ha puesto de relevancia como "Castilla-La Mancha comparte los objetivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda, ya que queremos más vivienda protegida, un parque residencial de mayor calidad y que las familias hagan un menor esfuerzo para acceder a ella".

Sin embargo, ha puntualizado que "para que esto sea posible necesitamos un marco de financiación realista y flexible, que tenga en cuenta la singularidad de nuestra región y que no imponga un esfuerzo desproporcionado a nuestras cuentas públicas".

La directora general de Vivienda del Gobierno regional ha puesto de manifiesto que "el borrador actual del PEV plantea que Castilla-La Mancha incremente su aportación en un 658 por ciento respecto al plan anterior; es por ello por lo que Castilla-La Mancha ha hecho alegaciones para que se tengan en cuenta y se trabaje en ese Plan Estatal para los próximos años".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional ha hecho alegaciones a este Plan entre las que están que "se reconozca dentro del Plan el esfuerzo económico que ya estamos realizando y vamos a poner en marcha desde la Comunidad Autónoma con otros programas y fondos, como los europeos Feder, que financian tanto la construcción de vivienda protegida como la rehabilitación de viviendas".

Además, ha pedido "que el reparto de fondos no sea rígido", ya que el Plan fija que un 40 por ciento vaya a construcción de vivienda social, un 30 por ciento a rehabilitación y accesibilidad, y otro 30 por ciento al acceso a la vivienda, por ese motivo "nuestra propuesta es que esos porcentajes, puedan adaptarse ya que Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural, donde hacemos frente a la despoblación y tenemos un parque de viviendas envejecido, una situación muy distinta a la de comunidades más urbanas o industrializadas".

Asimismo, García Alfaro ha reclamado que "el nuevo Plan contemple los costes de gestión derivados de este esfuerzo presupuestario" y ha propuesto "que hasta un 3,5 por ciento de la aportación autonómica pueda destinarse a personal y herramientas informáticas necesarias para gestionar las ayudas".

Por último, la directora general de Vivienda ha enumerado tres propuestas fundamentales: "Crear una línea específica de ayudas para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida, un paso imprescindible para aumentar la oferta; incluir de forma expresa las actuaciones de rehabilitación y vivienda social ya en marcha en el marco del Plan de Recuperación, que por motivos administrativos no pueden cargarse al PRTR; y garantizar la continuidad de las oficinas de rehabilitación que se pusieron en marcha con fondos europeos y han demostrado su eficacia en la gestión, el asesoramiento a los ciudadanos y la tramitación de ayudas".

En definitiva, "Castilla-La Mancha no está pidiendo ningún tipo de privilegio simplemente consideramos que para que el Plan estatal siga su curso y se siga trabajando estos próximos meses es necesario que en el Plan Estatal se tenga en cuenta una serie de aportaciones que estamos haciendo con el objetivo último de que tenga un marco financiero coherente y realista, que reconozca el esfuerzo que ya estamos haciendo tanto en materia de rehabilitación como de construcción para conseguir la finalidad última que es que haya más vivienda que sea de calidad y que no le suponga un gran esfuerzo a las familias", ha asegurado García Alfaro.