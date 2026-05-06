C-LM reconocerá a Francisco y Alfonso Pérez, pioneros en el arbitraje inclusivo, con una Placa al Mérito Regional

La delegada de la Junta, Marian López, recibe a los dos miembros de ADOCU, junto a sus familiares y representantes de la asociación. - JCCM

CUENCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá a Francisco Pérez y Alfonso Pérez, miembros de la Asociación Síndrome de Down de Cuenca (Adocu), y pioneros en el arbitraje inclusivo en la provincia, con una de las Placas al Mérito Regional que se entregarán el próximo 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en el acto institucional que se celebrará en la ciudad de Cuenca.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, y la delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, han recibido hoy a ambos junto al presidente de Adocu, Carlos Vicente Cuesta, y sus familiares, para trasladarles personalmente la enhorabuena por este reconocimiento, según ha trasladado la Administración regional por nota de prensa.

Marian López ha destacado que Francisco y Alfonso "son un ejemplo para toda la sociedad conquense por su esfuerzo, su capacidad de superación y la actitud con la que afrontan la vida y cada nuevo reto".

En este sentido, ha asegurado que "Cuenca puede sentirse muy orgullosa de que Paco y Alfonso la representen, junto al resto de premiados, en el Día de Castilla-La Mancha".

Francisco y Alfonso cumplen actualmente su tercera temporada como árbitros, después de superar una exigente formación con exámenes teóricos y pruebas físicas.

Su incorporación al arbitraje forma parte de un proyecto piloto impulsado por Adocu, en colaboración con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, para abrir este ámbito deportivo a personas con capacidades diferentes dentro del fútbol conquense.

De momento arbitran encuentros de categorías benjamines, aunque ambos mantienen intacta su ilusión por seguir avanzando.

Alfonso, de hecho, sueña con arbitrar algún día un Real Madrid-FC Barcelona.

Además de su papel pionero en el arbitraje inclusivo, los dos cuentan con una destacada trayectoria deportiva, especialmente en natación, disciplina en la que han logrado importantes logros con el Club Natación Cuenca.

Francisco Pérez, de 33 años, trabaja como técnico de gestión operativa en la Demarcación de Carreteras de Castilla-La Mancha en Cuenca, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, tras superar en 2018 un concurso-oposición de la Administración General del Estado.

Durante 25 años compitió en natación, una carrera deportiva en la que batió numerosos récords regionales y nacionales.

En 2013, el Gobierno de Castilla-La Mancha le concedió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo.

Por su parte, Alfonso Pérez, de 28 años, trabaja en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca.

Es también un gran deportista y ha practicado fútbol, rugby, esquí y equitación, aunque la natación es la disciplina que le ha llevado a destacar en campeonatos regionales y nacionales.

La delegada de la Junta ha subrayado que este reconocimiento del Gobierno regional "pone en valor no sólo sus méritos deportivos y personales, sino también el camino que están abriendo para muchas otras personas".

"Francisco y Alfonso demuestran que la inclusión real se construye con oportunidades, confianza y compromiso", ha concluido.