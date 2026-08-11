C-LM recuerda la importancia de proteger adecuadamente la vista para contemplar el eclipse solar

Eclipse. - JCCM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad, recuerda a la ciudadanía una serie de recomendaciones para disfrutar de forma segura del eclipse solar total que tendrá lugar mañana y que podrá contemplarse desde distintos puntos de España y de Castilla-La Mancha.

El eclipse constituye un fenómeno astronómico excepcional que previsiblemente congregará a numerosas personas en diferentes puntos de observación. Por ello, desde el Gobierno regional se insiste especialmente en la necesidad de adoptar medidas de protección ocular y evitar cualquier observación directa del sol sin los elementos adecuados, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Mirar directamente al sol puede producir daños en la retina que pueden llegar a ser permanentes y que, además, pueden producirse sin generar una sensación inmediata de dolor. Este riesgo se mantiene durante las fases parciales del eclipse, incluso cuando la mayor parte del disco solar está oculto por la luna.

GAFAS ESPECÍFICAS PARA OBSERVAR EL ECLIPSE

Para la observación directa deben utilizarse gafas específicas para eclipses o visores solares seguros, diseñados para este fin y que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Antes de utilizarlos es importante comprobar que se encuentran en perfecto estado, sin arañazos, perforaciones, roturas o deterioros.

Las gafas de sol convencionales, independientemente de lo oscuras que sean, no ofrecen protección suficiente para mirar directamente al sol. Tampoco deben emplearse métodos caseros como radiografías, negativos fotográficos, cristales ahumados, CD u otros materiales improvisados.

Asimismo, las gafas para eclipses no deben utilizarse para mirar al sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos con accesorios ópticos, prismáticos o telescopios. Estos dispositivos concentran la radiación solar y requieren filtros específicamente diseñados y correctamente instalados en la parte frontal del equipo.

Una alternativa especialmente segura es recurrir a métodos de observación indirecta, proyectando la imagen del sol sobre una superficie mediante sistemas sencillos como una cámara estenopeica, sin mirar nunca directamente a través del orificio utilizado para realizar la proyección.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS NIÑOS

En el caso de los menores es especialmente importante que la observación se realice bajo la supervisión de una persona adulta, comprobando previamente la correcta colocación y el estado de las gafas de protección y evitando que puedan retirarlas mientras miran hacia el sol.

En aquellos lugares situados dentro de la franja de totalidad, las gafas deben mantenerse durante todas las fases parciales. Únicamente durante los breves instantes en los que el sol quede completamente cubierto por la luna puede observarse el fenómeno sin protección ocular, debiendo volver a colocarla inmediatamente en cuanto reaparezca cualquier parte del disco solar. Fuera de la franja de totalidad, la protección debe mantenerse siempre que se mire hacia el sol.

PLANIFICAR LA OBSERVACIÓN Y EVITAR DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS

Dado que el fenómeno tendrá lugar a última hora de la tarde y con el sol próximo al horizonte, se recomienda elegir con antelación un punto de observación seguro, con buena visibilidad hacia el oeste, evitando situarse en carreteras, arcenes o lugares que puedan dificultar la circulación o el acceso de los servicios de emergencia.

También se aconseja evitar desplazamientos improvisados, planificar con tiempo los viajes, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades de tráfico y, siempre que sea posible, evitar concentrar el regreso inmediatamente después de finalizar el fenómeno.

Al tratarse además de una jornada del mes de agosto, es recomendable llevar agua, utilizar protección solar, ropa adecuada y prestar especial atención a niños, personas mayores y personas especialmente sensibles a las altas temperaturas.

La Consejería de Sanidad recuerda que disfrutar de este acontecimiento excepcional es perfectamente compatible con hacerlo de manera segura y apela a la responsabilidad individual para seguir las recomendaciones de protección ocular y las indicaciones de los servicios públicos durante toda la jornada.