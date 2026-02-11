C-LM reforzará su presencia en India y países del Mercosur donde las exportaciones son "deficitarias"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; han presidido la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles (ORIA). - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a reforzar las acciones de promoción de sectores como el agroalimentario, el vino o los bienes industriales en mercados de oportunidad que se derivan de los recientes acuerdos alcanzados por la Unión Europea con India y Mercosur, territorios con los que la región tiene una balanza comercial deficitaria y que abren una ventana de crecimiento y consolidación para el sector exportador regional.

Así lo han avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; que han presidido este miércoles la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles (ORIA) celebrado en el IPEX.

Según informa el Gobierno, la consejera ha señalado la importancia de la reunión, que va a permitir al Ejecutivo regional mantener un contacto directo con sectores con una fuerte presencia internacional de la región ante los acuerdos y avances en las relaciones comerciales por parte de la Unión Europea, así como para actualizar la afectación de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En este sentido, ha recordado que la visión del Ejecutivo autonómico sobre los recientes acuerdos de la Unión Europea es que pueden "enriquecer" las exportaciones regionales. "Sobre todo cuando estamos hablando de mercados en los que la balanza comercial de la región es deficitaria, y podemos avanzar en la presencia y mejora de nuestras relaciones comerciales con estos territorios".

Una de las herramientas a utilizar para ampliar la presencia de Castilla-La Mancha en India y Mercosur será la promoción a través del IPEX. "Tenemos el compromiso de llevar a cabo acciones en ambos mercados y tendremos presencia en Brasil, Argentina y Uruguay, tanto con sectores agroalimentarios como con el vino y el sector industrial. También estaremos, a lo largo de este año, con empresas alimentarias en Anuga y con otros sectores de bienes industriales y nuestros grandes productos en India", ha anunciado Patricia Franco.

LAS EXPORTACIONES A EEUU CAEN UN 7%

Además, el Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles también ha actualizado la situación de las exportaciones regionales a Estados Unidos, en espera de que, a mediados de este mes, se completen las cifras de 2025, "con una caída del 7% de momento en las exportaciones regionales a Estados Unidos con respecto al año anterior, entre enero y noviembre, lo que muestra que hay tensión en el mercado pero que nuestras empresas están resistiendo bien".

A este respecto, Patricia Franco ha señalado que el IPEX también va a reforzar la presencia de empresas castellanomanchegas en el mercado estadounidense dentro del calendario de acciones de promoción previsto para este año. "Si el año pasado estuvimos presentes en Estados Unidos con medio centenar de empresas de la región, este año prevemos acompañar a 80 empresas de manera directa, para consolidar la penetración de nuestros productos en el mercado norteamericano y contribuir a que nuestras empresas puedan seguir desarrollando allí su negocio, a pesar de la imposición de aranceles", ha señalado.

UN SECTOR CON VOCACIÓN EXPORTADORA

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha defendido que, para una región exportadora como Castilla-La Mancha, "cerrar puertas a nuevos mercados no es una opción", más aún si se tiene en cuenta la vocación exterior del sector agroalimentario, cuyas exportaciones han crecido un 85% en la última década y representa un tercio de todas las exportaciones regionales. Además, de enero a noviembre de 2025 las exportaciones alcanzaron los 3.552 millones de euros, un 5% más que en los once primeros meses de 2024.

Con estos datos, Martínez Lizán ha defendido que Castilla-La Mancha necesita abrir mercados, "con reglas justas y garantías para el sector agrario". En ese sentido, ha asegurado que Europa, que es la competente, debe negociar bien, exigir reciprocidad y proteger a agricultores y ganaderos.

El consejero ha mostrado comprensión por la preocupación del sector, pero ha recordado que, ayer mismo, el Parlamento Europeo aprobó las cláusulas de salvaguarda del Acuerdo UE-Mercosur, diseñadas para proteger a los sectores agrícolas y ganaderos europeos de posibles efectos negativos.

Esas medidas, ha explicado, permitirán intervenir en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios en el mercado europeo de productos especialmente sensibles.

En concreto, la normativa establece un mecanismo que va a regular que, si el tránsito comercial se incrementa en un 5% respecto a la media que ha tenido en los tres últimos años y si baja un 5% el precio de los productos que actualmente se venden en Europa, sobre todo los más sensibles, habrá mecanismos para paralizar ese tránsito comercial y estudiar las causas para determinar si hay que modificarlo o tomar otras medidas.

Además, ha añadido, el acuerdo refuerza la protección de las indicaciones geográficas. "Especialmente nuestro queso manchego, que va a tener una salvaguarda importantísima, puesto que ya no se van a poder vender imitaciones como 'queso tipo manchego' en Mercosur. Cualquier consumidor que quiera comprar queso manchego tendrá que hacerlo bajo la premisa de llevar el sello de la Denominación de Origen".

Al mismo tiempo, ha agregado, el acuerdo abre oportunidades en mercados con alto potencial, como Brasil, que actualmente aplica un arancel del 27% al vino europeo.

Por lo que respecta al acuerdo con India, el consejero ha abogado por una doble vía de trabajo: por un lado, vender todas las producciones que ya hay en Castilla-La Mancha y, por otro, "también podemos pensar qué les gusta consumir" y orientar las producciones a esas demandas. En conjunto, el consejero ha indicado que se trata de "una oportunidad grandísima" y ha insistido en que productos como el vino y el aceite, "que han estado soportando aranceles muy grandes de exportación hacia India, en este caso se van a ver bastante librados".

EEUU,MERCADO NO DETERMINANTE PARA C-LM

En cuanto al impacto de los aranceles norteamericanos en el sector agroalimentario, Julián Martínez Lizán ha recalcado que "estar en Estados Unidos es importante, pero siendo un mercado relevante, no es determinante para Castilla-La Mancha", ya que, en el ámbito agroalimentario, "mantenemos una balanza comercial positiva cercana a los 40 millones" de euros.

En este sentido, el consejero de Agricultura ha explicado que los dos productos que más han sufrido las consecuencias de los aranceles han sido el queso y el aceite, algo "curioso cuando el precio en origen, las materias primas a nuestros agricultores, se les han quedado casi a la mitad del producto".

"Con la implementación del arancel y la bajada del precio, deberían de estar costándole menos en Estados Unidos a los consumidores. Algo que entendemos que ha pasado para que se den estas circunstancias". En cuanto al vino, que ha tenido una subida de los aranceles del 5%, ha experimentado un incremento del 16% en las exportaciones. Por lo que ha confiado en que el Observatorio pueda "analizar estas circunstancias" para tomar las mejores medidas.

Martínez Lizán ha concluido recalcando que el Gobierno regional a seguir defendiendo que los alimentos no se pueden convertir "en moneda de cambio de ninguna guerra comercial".

"Por eso insistimos en la necesidad de anticipar escenarios y diversificar destinos comerciales".