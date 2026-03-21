C-LM refuerza su apoyo a la red de entidades Down y reivindica una inclusión con participación, autonomía y comunidad

Acto organizado por Down Guadalajara en Ferial Plaza. - JCCM

GUADALAJARA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este sábado su compromiso con la inclusión real de las personas con síndrome de Down, coincidiendo con la celebración del Día Mundial, en un acto organizado por Down Guadalajara en Ferial Plaza en el que ha participado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. La jornada, abierta a la ciudadanía, ha puesto el foco en la participación, la creatividad y la convivencia como expresiones cotidianas de una inclusión efectiva.

Durante su atención a los medios, García Torijano ha subrayado que "hablar de inclusión no es solo hablar de visibilidad; es hablar de derechos, de apoyos, de autonomía y de pertenencia", y ha defendido que "la inclusión real también combate la soledad no deseada, porque no basta con estar: hay que participar, decidir y sentirse parte de la comunidad".

La consejera ha destacado el valor de una programación que "saca la inclusión al espacio público" y que da protagonismo directo a las personas con síndrome de Down en un entorno abierto, accesible y compartido con la ciudadanía, ha informado la Junta en un comunicado.

Así, García Torijano ha destacado el hecho de "que se haga aquí este acto es fundamental, en un entorno muy distendido y muy de ocio que da la posibilidad de poder visibilizar y que la gente se sensibilice con lo que dice el lema de este año de la campaña de este año, que es 'No soy yo, eres tú'. Y es que a las personas con discapacidad no debemos ponerles etiquetas, esos prejuicios que muchas veces les ponemos. Las personas con discapacidad tienen muchísimas capacidades para poder llevar una vida independiente".

Entre las actividades previstas durante la jornada figuran concurso de dibujo, cuentacuentos, talleres, magia, exhibiciones y entrega de premios, en una propuesta que refleja la participación en primera persona y la capacidad creativa de las personas usuarias de la entidad.

También han participado en las mismas el diputado nacional Alberto Rojo; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García; el comisionado regional para la Accesibilidad, José Luis Escudero; la delegada provincial de Sanidad, Pilar Cuevas y varios concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara.

LAS CIFRAS DEL SÍNDROME DE DOWN EN CASTILLA-LA MANCHA

En este contexto, García Torijano ha puesto en valor la red de apoyo existente en Castilla-La Mancha, formada por cinco entidades de referencia y la Federación regional, que gestionan 16 recursos especializados y atendieron a 561 personas en 2025. En la región hay 1.516 personas valoradas con síndrome de Down, 177 de ellas en la provincia de Guadalajara.

Ha remarcado que ese compromiso "se demuestra con hechos y con presupuesto". En 2026, la financiación de la Consejería de Bienestar Social a las entidades Down de Castilla-La Mancha alcanza los 2.146.626 euros, la cifra más alta de la serie histórica, con un incremento del 7,4 por ciento respecto al año anterior y de más del 153 por ciento en relación con 2015, desde que es presidente Emiliano García-Page.

En el caso de Down Guadalajara, el Gobierno regional respalda este año con 23.000 euros el programa de vida adulta independiente, una línea de trabajo especialmente vinculada al enfoque de autonomía, autodeterminación y participación social que centra la acción de la entidad.

Down Guadalajara, con más de 34 años de trayectoria y en torno al medio centenar de núcleos familiares asociados, acompaña a personas con síndrome de Down y a sus familias en ámbitos como el apoyo educativo, el lenguaje, las habilidades sociales y la vida adulta.

García Torijano ha agradecido el trabajo de las entidades, de las familias y de los profesionales, y ha insistido en que "acompañar bien a una persona significa hacerlo a lo largo de toda su vida, desde el respeto a sus capacidades, a su autonomía y a sus decisiones". En ese sentido, ha defendido una acción pública que siga reforzando los apoyos adecuados para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con plena participación social.

La celebración del 21 de marzo, fecha simbólicamente vinculada a la trisomía 21, se alinea este año con un enfoque internacional centrado en combatir la soledad no deseada y generar comunidad. Desde esa perspectiva, el Gobierno regional reivindica una inclusión que no se quede en la sensibilización, sino que se traduzca en presencia, participación, oportunidades y pertenencia.