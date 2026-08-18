C-LM refuerza su modelo de protección a la infancia, que cuenta con 524 plazas concertadas de acogimiento residencial

Taller de vasijas en el centro de Brihuega. - JCCM

GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado el refuerzo a su modelo de atención y protección a la infancia y la adolescencia con "una red regional de recursos especializados que garantiza una atención estable, cercana y adaptada a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes". Así lo ha afirmado la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, durante una jornada de convivencia desarrollada en Brihuega junto a niños, niñas y adolescentes atendidos por la Asociación Vasija, entidad que gestiona en la región varios recursos de atención a niños y niñas.

"Hoy estamos compartiendo una jornada muy especial en Brihuega con los chicos y chicas participantes en las acciones desarrolladas por Vasija, disfrutando de una actividad diferente, de convivencia y también de todo lo que nos ofrece este municipio", ha señalado Tello, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Estas actividades se hacen todos los veranos, tanto con Vasija como con el resto de entidades con las que colaboramos, y lo que hacen es acercar a los chavales a aquellos sitios de la comunidad en la que pueden convivir, hacer actividades y disfrutar de un verano como el resto de niños y niñas de nuestra región", ha añadido.

La directora general también ha destacado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos acompañar a los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de su vida, también generando espacios de ocio, convivencia y participación que son fundamentales para su bienestar".

UN MODELO REGIONAL CON 59 RECURSOS Y 524 PLAZAS

El sistema de acogimiento residencial de Castilla-La Mancha cuenta con 59 recursos y 524 plazas destinadas a niños, niñas y adolescentes en situación de guarda o tutela que cuentan con concierto social del Gobierno regional.

El Ejecutivo castellanomanchego apuesta por hogares de tamaño reducido, con carácter general de ocho plazas, atendidos por profesionales especializados y concebidos para ofrecer un entorno de convivencia lo más próximo posible al familiar. Un modelo que fomenta también la participación de los menores en actividades comunitarias y de ocio y su integración en el entorno.

En este marco, la jornada de Brihuega ha incluido un taller relacionado con la lavanda, un paseo por el municipio y una comida de convivencia en la piscina municipal.

La estabilidad de esta red se ha reforzado con el concierto social de infancia 2024-2028, cuya financiación se ha incrementado en 2026 en 9,97 millones de euros para afrontar el aumento de los costes de prestación y garantizar la continuidad y calidad de la atención.

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Junto al acogimiento residencial, el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla una atención integral que comprende la prevención, el apoyo a las familias y el acompañamiento de los jóvenes hacia la autonomía y la vida adulta.

La colaboración con Vasija en la provincia de Guadalajara es un ejemplo de este modelo. La entidad gestiona tres hogares de atención residencial, con ocho plazas cada uno, y tres centros de día de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Guadalajara, Azuqueca de Henares y Marchamalo. Durante el primer semestre de 2026, estos centros atendieron a 94 menores y 93 familias.

"Queremos hacerlo de la mano de entidades como Vasija, con la que mantenemos una colaboración muy importante en Guadalajara, tanto en protección como en prevención y apoyo a las familias y en el acompañamiento hacia la vida adulta", ha afirmado Tello.

La directora general ha subrayado que el objetivo es seguir consolidando una red regional "cercana, estable y adaptada a las necesidades de cada etapa de la vida", para que cada niño, niña y adolescente que necesite apoyo pueda encontrar una respuesta adecuada a sus circunstancias".