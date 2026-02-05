C-LM refuerza el Servicio Público de Productos de Apoyo como pilar de modelo de cuidados y la autonomía personal

Visita a la nave de gestión del servicio en Illescas. - JCCM

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el Servicio Público de Productos de Apoyo como una pieza clave del modelo regional de cuidados, la autonomía personal y la permanencia de las personas en su entorno, durante la visita a la nave de gestión del servicio en Illescas.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que Castilla-La Mancha cuenta con este servicio con la mayor implantación de España, gratuito y universal, que facilita la autonomía personal y mejora la calidad de vida de miles de personas en situación de dependencia, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, ha señalado que, en estos diez años de Gobierno de Emiliano García-Page, "le hemos dado un impulso superior" a este recurso público, destacando que "hemos multiplicado por cinco la atención de los productos de apoyo en los hogares".

García Torijano ha precisado que, a día de hoy, "atendemos a 4.500 personas", que usan y utilizan 6.800 productos. En este sentido, ha detallado que se trata de recursos esenciales para la atención a la Dependencia, ya que "hablamos de camas articuladas, de grúas, de apoyos para la movilidad, de colchones antiescaras, productos que, al final, uno en su casa no tiene habitualmente, pero que son necesarios y costosos para poder tener y que se necesitan en una etapa de la vida donde la persona entra en la dependencia, generalmente en grado tres".

Asimismo, la consejera ha explicado que este impulso se sustenta en el contrato firmado con Ilunion, por 10 millones de euros hasta 2029, "para poder duplicar las ayudas y poder superar los 10.000 servicios y productos de apoyo y poder llegar a más de 6.700 personas, lo cual implica dar una mejor atención, dar una mayor cobertura y, además, llegar a todos los rincones de nuestra región".

Ha añadido que "son productos de apoyo que vienen determinados por los servicios sociales de atención primaria, que son los que determinan qué tipo de necesidades tiene la persona y desde dónde podemos, desde la administración, reforzar esa atención en los hogares".

REFUERZO PRESUPUESTARIO Y EXPANSIÓN TERRITORIAL

Desde 2015, este crecimiento ha ido acompañado de un incremento sostenido de la inversión pública y de la cobertura territorial. En este periodo, el presupuesto destinado a este programa ha pasado de algo más de 337.000 euros en 2015 a cerca de 1,5 millones de euros en el último año, consolidando una apuesta continuada por un modelo de cuidados público orientado a garantizar derechos.

El sistema de préstamo incluye la valoración individualizada, la instalación en el domicilio, el mantenimiento, la adaptación, la reutilización y la retirada de los productos, lo que permite un uso eficiente de los recursos públicos y contribuye a retrasar o evitar traslados innecesarios a recursos residenciales, reforzando la atención en el hogar sin recortar derechos ni calidad.

En este contexto, la consejera ha remarcado que reforzar la autonomía personal en el domicilio no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también mejora la eficiencia del sistema, al tiempo que permite que muchas personas puedan seguir viviendo en su municipio y en el medio rural, en coherencia con la Ley de Despoblación y el compromiso del Ejecutivo autonómico con la cohesión territorial.

El servicio incorpora además nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados, con soluciones que permiten adaptar los hogares a las necesidades reales de cada persona, como camas y somieres articulados, grúas, dispositivos de apoyo a la movilidad y otros elementos técnicos que facilitan la atención diaria y previenen situaciones de riesgo.

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y COLABORACIÓN PÚBLICO-SOCIAL

Durante la visita, la consejera de Bienestar Social ha estado acompañada por el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez; el viceconsejero de Dependencia, Javier Pérez Fernández; y la delegada provincial de Bienestar Social en Toledo, Rosa Quirós Querencias. Por parte del Servicio Público de Productos de Apoyo de Castilla-La Mancha -UTE Ilunion Accesibilidad- Ilunion Sociosanitario, han participado el director de la UTE, Francisco Gabriel Romero Cañizares, y la directora técnica, Miriam Yébenes Checa.

Asimismo, han asistido Francisco Rodríguez Sánchez, segundo teniente y concejal del Ayuntamiento de Illescas y la responsable del área social, María Inmaculada Martín de Vidales Alanís.

La consejera ha agradecido expresamente el trabajo de Ilunion, entidad que gestiona el servicio, así como la labor diaria de los 17 profesionales y los ocho vehículos que permiten llegar a todos los puntos de Castilla-La Mancha, garantizando la valoración, instalación y mantenimiento de los productos de apoyo vivan donde vivan las personas usuarias.

Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Illescas por facilitar que este recurso se gestione desde el municipio y por su implicación con un servicio que genera actividad, empleo y cohesión territorial.