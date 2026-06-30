C-LM registra 19.506 muertes en 2025 y un repunte del 4,2% en la mortalidad por enfermedades respiratorias

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MADRID/TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

En Castilla-La Mancha se registraron 19.506 defunciones en 2025, un 1,3% menos que el año anterior. Aunque los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de muerte, las enfermedades respiratorias registran en la región un repunte del 4,2%.

Así, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado ejercicio perdieron la vida un total de 4.854 personas --un 1,4% menos-- por tumores; y 4.869 --un 3,5% menos-- por enfermedades del sistema circulatorio.

Por contra, los decesos por patologías relacionadas con el sistema respiratorio escalaron un 4,2%, al contabilizar 2.757.

Mientras, las muertes relacionadas con el sistema nervioso caen un 3,4%, hasta contabilizar 907; y las del sistema digestivo descienden cinco puntos, hasta provocar 1.109.

DATOS NACIONALES

En España se registraron 441.270 defunciones en 2025, un ligero aumento respecto al año anterior (433.527 en 2024), con más de la mitad de las muertes debidas a tumores o enfermedades del sistema circulatorio y un repunte del 9 por ciento en la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio.

Así, el pasado año fallecieron 222.711 hombres y 218.559 mujeres, que en tasa bruta de mortalidad se sitúa en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres).

El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas. La principal causa de muerte natural fueron los tumores, con un 26,3 por ciento del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7%); no hay variaciones significativas causas respecto a 2024.

Por segundo año consecutivo la tasa de muertes por tumores (235,4 por 100.000 habitantes) fue superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (230,0); en tercer lugar volvieron a figurar las enfermedades del sistema respiratorio, con el 12,4 por ciento de las defunciones, lo que supuso un aumento del 9 por ciento respecto a 2024.

Concretamente, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la causa de muerte más frecuente en 2025, con 26.711 personas fallecidas, un 1,8% menos que en 2024. Por detrás, en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio se situaron las enfermedades cerebrovasculares, con 22.341 defunciones (un 2,4% menos). Entre los tumores, las causas más frecuentes fueron cáncer de bronquios y pulmón (23.479 defunciones, un 0,9% más que en 2024) y cáncer de colon (10.610 fallecidos, un 1,5% más).

Entre las enfermedades más frecuentes, los mayores aumentos de muertes se dieron por neumonía (8,5% más) e insuficiencia renal (5,1%). Por el contrario, las que más descendieron fueron la diabetes mellitus (-3,4%) y las enfermedades cerebrovasculares (-2,4%).

Por sexo, las principales causas en los hombres fueron las enfermedades isquémicas del corazón (16.830 fallecidos), el cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988). En las mujeres fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).

LEVE AUMENTO TAMBIÉN EN LAS CAUSAS NO NATURALES

En 2025 hubo 19.042 fallecimientos por causas externas, 691 más que en el año anterior (3,8%). Por sexo, fallecieron 11.992 hombres (un 3,3% más) y 7.050 mujeres (un 4,5% más); las caídas accidentales fueron la primera causa de muerte externa, por tercer año consecutivo, con 4.814 fallecidos (un 8,2% más).

La segunda fue el ahogamiento, sumersión y sofocación (con 3.899, un 6,7% más que en 2024); la tercera, los suicidios (con 3.808) que se reduce un 3,7 por ciento, y, finalmente, el número de fallecidos por accidentes de tráfico que disminuyó un 4,3%.

Por sexo, las causas de muerte externa más frecuentes entre los hombres fueron los suicidios (2.784 fallecidos) y las caídas accidentales (2.590). En las mujeres lo fueron las caídas accidentales (2.224 fallecidas) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.805).

ASTURIAS, CYL Y GALICIA LIDERAN LAS TASAS DE MORTALIDAD POR TUMORES

Atendiendo a las principales causas de muerte, las mayores tasas por 100.000 habitantes de defunciones por tumores se registraron en Asturias (381,3), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2). Y las menores en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y en la Comunidad de Madrid (192,0).

Las mayores tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio se dieron en Asturias (342,7), Galicia (330,7) y Aragón (313,4). Y las menores en la ciudad autónoma de Melilla (150,5), Comunidad de Madrid (162,5) y Baleares (181,2).

Galicia presentó la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio (163,1), seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8). Por su parte las menores tasas se dieron en Baleares, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).

Los mayores aumentos en las tasas de defunciones por tumores respecto a 2024 se produjeron en Asturias (7,8%), Murcia (4,9%) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6%). Los mayores descensos, en la ciudad autónoma de Melilla (-7,7%), Cantabria (-5,3%) y La Rioja (-3,5%).

La Rioja (-7,6%), Baleares (-6,8%) y Murcia (-5,3%) presentaron los mayores descensos en las tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio. Los mayores aumentos se observaron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Canarias (del 26,4%, 4,7% y 2,8%, respectivamente).

En las enfermedades del sistema respiratorio las tasas de defunción aumentaron en todas las comunidades, excepto en Aragón (-8,2%), Asturias (-2,4%) y La Rioja (-0,9%). Los mayores aumentos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (45,9%), País Vasco (25,9%) y Murcia (18,7%).