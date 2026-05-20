C-LM registra 3.402 nacimientos en el primer trimestre de 2026, un 0,23 más que en 2025

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TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado 3.402 nacimientos en el primer trimestre de 2026, un 0,23% más que en los primeros tres meses de 2025, cuando se produjeron 3.394, según los datos oficiales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

De los nacimientos, 1.666 han sido niñas y 1.736 niños. Por provincias, Toledo ha sido la que más ha registrado, con 1.244 nacimientos entre enero y abril --609 niñas y 635 niños--, aunque registrando un descenso del 2,44% de nacimientos respecto a los mismos meses de 2025, cuando se dieron 1.275 alumbramientos.

Ciudad Real ha sido la segunda provincia en número de nacimientos, con un total de 720 en los primeros tres meses del año --353 niñas y 367 niños--, también registrando un retroceso del 6,38% respecto al primer trimestre de 2025 cuando los nacimientos fueron 769.

Le siguen Albacete, con 632 nacimientos --315 niñas y 317 niños--, un 4,45% más que en 2025; Guadalajara, con 460 --231 niñas y 229 niños--, un 2,42%, y, finalmente, Cuenca, con 346 --158 niñas y 188 niños--, aunque con el mayor incremento respecto al año anterior, con un 16,90% más que en 2025, cuando se registraron tan solo 296 nacimientos.