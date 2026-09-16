C-LM registró en el segundo trimestre de 2026 un total de 212 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda

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TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha registró un total de 212 certificaciones por ejecución hipotecaria iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2026, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra constituye un incremento del 8,74% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se certificaron 195 ejecuciones hipotecarias.

Del total de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda, 48 correspondieron a viviendas nuevas, mientras que 164 fueron sobre viviendas usadas. Por titular, 166 ejecuciones hipotecarias recayeron en viviendas propiedad deu na persona física, mientras que 46 fueron sobre inmuebles pertenecientes a personas jurídicas.

A las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda se suman 22 ejecuciones sobre fincas rústicas, y 66 sobre fincas urbanas, 5 de ellas solares, alcanzando un cifra total de 300 ejecuciones hipotecarias entre abril y junio de 2026.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, en el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas se incrementaron un 9,4% en el trimestre, pero subieron un 14,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.869 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 8,3% más que en el trimestre anterior y un 20,9% más que en el segundo trimestre de 2025. De ellas, 4.358 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 10,2% superior a la del trimestre anterior y un 23,6% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 3,5% trimestral, pero subieron un 5% en tasa interanual, hasta las 631, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 1,6% entre abril y junio (-41,3% interanual), hasta totalizar 125.