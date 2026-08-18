C-LM reivindica a los Grupos de Acción Local: "la mejor herramienta" para el desarrollo rural y contra la despoblación

Visita a la fábrica Evayser de Huecas (Toledo). - JCCM

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado la labor de los Grupos de Desarrollo Rural como "la mejor herramienta" para fomentar el desarrollo en el medio rural y también para luchar contra la despoblación de nuestros pueblos.

Así se ha pronunciado el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, durante su visita a la empresa Evayser, situada en la localidad toledana de Huecas, un proyecto que ha contado con financiación a través del Grupo 'Castillos del Medio Tajo', según ha informado la propia Junta por nota de prensa.

Para Fernández, esta empresa de bordados y troquelados industriales, con 25 empleados, es "un ejemplo de dinamismo económico y generación de empleo, que sirve para que la gente pueda quedarse a vivir en sus pueblos". Y es que, ésta es una de las prioridades del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page: "en Castilla-La Mancha tenemos una Ley, una Estrategia contra la Despoblación y a los Grupos para ejecutar políticas de desarrollo rural y fomentar el crecimiento demográfico", ha incidido durante la visita.

De hecho, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que Castilla-La Mancha suma un crecimiento poblacional por encima de la media nacional, "pero no sólo eso, sino que además mucha de esa población lo ha hecho en el medio rural, lo ha hecho en nuestros pueblos". "Esas cifras", ha defendido el director general, "indican que aquí hay oportunidades de empleo, hay buenos servicios públicos y también mayores niveles de bienestar".

Precisamente el presidente regional lleva meses trabajando en Europa para que, en la próxima PAC, se establezca un marco financiero plurianual bien dotado presupuestariamente que permita hacer frente tanto a los retos del sector agrícola y ganadero, como el relevo generacional; como a las necesidades vinculadas al desarrollo rural.

GDR 'CASTILLOS DEL MEDIO TAJO'

El director general de Desarrollo Rural ha afirmado que 'Castillos del Medio Tajo' es "un grupo representativo" del funcionamiento de estas organizaciones y ha detallado que "ha ejecutado sus fondos en un 99% durante el periodo anterior", poniendo en marcha "cerca de 400 proyectos desde 2015, que han movilizado un capital de 20 millones de euros".

Tres de los expedientes puestos en marcha han servido a la empresa Evayser para modernizar su maquinaria. Se trata de los que, en el periodo anterior, se denominaban proyectos productivos, solicitados por empresas o personas físicas, y los datos revelan que, de media, por cada euro de ayuda pública, se destinan 7,2 euros de inversión privada.

"El apoyo al tejido industrial se enmarca en la línea de proyectos productivos generadores de empleo, uno de los ejes con mayor efecto multiplicador de la estrategia de Desarrollo Rural", ha explicado Fernández.

Durante la visita, el director general ha estado acompañado por la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de Toledo, Elena Martín; el alcalde de Huecas, José Julio Sánchez; el presidente del Grupo 'Castillos del Medio Tajo', José Manuel de Miguel; y el responsable de ventas de Evayser, Pedro Fernández.