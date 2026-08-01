C-LM reivindica el legado de Francisco de Quevedo como motor cultural y patrimonial de la región

Celebración del IV Centenario del Buscón en Torre de Juan Abad. - JCCM

CIUDAD REAL, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio literario de la región durante la celebración del IV Centenario de El Buscón, una de las obras fundamentales de Francisco de Quevedo y de la literatura del Siglo de Oro.

Así lo ha señalado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante el acto oficial celebrado en la Casa-Museo Francisco de Quevedo de Torre de Juan Abad, donde ha destacado que el Ejecutivo autonómico respalda económicamente esta conmemoración, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Carmen Teresa Olmedo ha puesto en valor la estrecha vinculación de Francisco de Quevedo con Torre de Juan Abad y la importancia de aprovechar efemérides como ésta para acercar su figura y su obra a la ciudadanía, pues, 400 años después, El Buscón continúa hablándonos y demostrando la extraordinaria vigencia de uno de los grandes autores de nuestra literatura", ha afirmado.

En este sentido, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha destacado que "proteger nuestro patrimonio no significa únicamente conservarlo, sino también investigarlo, divulgarlo y conseguir que las nuevas generaciones lo conozcan y lo hagan suyo", al tiempo que ha defendido la cultura como elemento de identidad, cohesión y generación de oportunidades para el territorio.

Además, ha anunciado que la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en colaboración con la localidad, va a llevar a cabo una exposición con documentos históricos, obras literarias y materiales patrimoniales para poner en valor la obra del reconocido autor del Siglo de Oro español. Asimismo, se celebrarán actividades complementarias con otras exposiciones y conferencias.

Por último, Carmen Teresa Olmedo ha subrayado que este tipo de iniciativas permiten unir cultura, patrimonio y territorio, además de contribuir a proyectar municipios como Torre de Juan Abad, y por eso ha reafirmado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir trabajando para conservar y difundir un patrimonio cultural y literario que forma parte de nuestra identidad y que constituye también una oportunidad para el presente y el futuro de nuestros pueblos", ha concluido

Las jornadas, que se desarrollan del 31 de julio al 2 de agosto, reúnen en Torre de Juan Abad a investigadores, especialistas y artistas en torno a un programa que combina conferencias, exposiciones, teatro, poesía, música, cine y actividades patrimoniales, convirtiendo durante tres días al municipio en punto de encuentro en torno a la figura y el legado de Francisco de Quevedo.