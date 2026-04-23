C-LM reivindica un modelo sanitario basado en la sostenibilidad en el Curso de Gestión Sanitaria en Guadalajara

La directora general de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, Ángeles Martín Octavio, interviene en el curso de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial celebrado en el Hospital Universitario de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, Ángeles Martín Octavio, ha reivindicado este jueves el valor de la gestión y el liderazgo en el nuevo modelo sanitario centrado en la prevención y la promoción de la salud con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la calidad asistencial.

Así lo ha señalado durante su participación como ponente en un curso de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial celebrado en el Hospital Universitario de Guadalajara, dirigido a residentes médicos y de Enfermería de último año para analizar el liderazgo y la acción transformadora en Atención Primaria y la gestión para el cambio de modelo sanitario, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Martín Octavio ha incidido en la necesidad de un cambio de paradigma frente a los nuevos retos como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, el bienestar emocional o la fragilidad.

"La atención a la cronicidad supone cerca del 80 por ciento del gasto sanitario público", ha recordado, subrayando la importancia de optimizar los recursos y mejorar la organización "para que cada paciente sea atendido por el profesional más adecuado, desarrollando las máximas competencias".

Hacer una buena gestión para optimizar los recursos, ha añadido, es de especial trascendencia en una región como Castilla-La Mancha, caracterizada por la dispersión geográfica que obliga a un especial esfuerzo para garantizar la equidad en la prestación sanitaria.

Entre las iniciativas destacadas, ha señalado el papel de las Unidades de Continuidad Asistencial Primaria-Interna (Ucapi), en las que Guadalajara ha sido pionera, y que permiten un seguimiento más cercano de pacientes crónicos complejos, favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual.

La directora general también ha puesto el foco en el cambio de paradigma hacia una sanidad que, "más allá de tratar enfermedades las prevenga y promocione la salud apoyándose en estrategias de salud comunitaria".

Como ha explicado, el nuevo Plan de Salud H3.0 da continuidad desde un enfoque innovador al 'Plan de Salud Horizonte 25'. A su vez, el nuevo Plan integra los objetivos ya establecidos en el Plan de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, garantizando la coherencia con las directrices nacionales e internacionales en Atención Primaria.

El plan de Atención Primaria contempla medidas como la mejora de las condiciones laborales, el refuerzo del papel de la enfermería familiar y comunitaria, la ampliación de servicios, el aumento de la capacidad resolutiva, el impulso de la calidad asistencial y el fomento del liderazgo, la investigación y la docencia. También pone el acento en la gobernanza eficaz y el desarrollo del talento profesional.

Martín Octavio ha citado como ejemplos los proyectos regionales de Ecografía, de Prevención de la Ceguera o de formación con metodología de simulación -SimulaAP- para la formación de profesionales y ciudadanos, y también se ha referido al refuerzo de la capacidad resolutiva de los centros de salud. Por otra parte, ha destacado la reciente creación de la Unidad de Investigación de Atención Primaria, integrada en el IDISCAM, como un paso más para consolidar la investigación sanitaria en la región.

FORMACIÓN A FUTUROS PROFESIONALES

El Curso de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial está dirigido a residentes de último año de Medicina y Enfermería. Coordinado por la médica de Atención Primaria Carolina Sienes, reúne a profesionales del área sanitaria de Guadalajara y responsables de la Consejería de Sanidad y del Sescam.

El programa formativo aborda desde la gestión clínica y financiera hasta los estudios de coste-efectividad, la clasificación de pacientes y la ingeniería de procesos, la transformación digital, la aplicación de la Inteligencia Artificial en entornos sanitarios, la clasificación de pacientes y la ingeniería de procesos.

Asimismo, se exponen temas como la salud de precisión o la mejora de la calidad asistencial, además de cuestiones clave como el liderazgo en el ámbito sanitario.