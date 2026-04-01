C-LM reivindica la rehabilitación de 1.000 viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes

Visita del Comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, a las obras de Molina de Aragón. - JCCM

GUADALAJARA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, ha reivindicado este miércoles la rehabilitación de 1.009 viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes en la región, beneficiando a 3.450 personas a través del Programa PREE 5000.

Alique ha ofrecido estos datos durante su visita a las obras de rehabilitación de un conjunto de viviendas, de titularidad autonómica, para su puesta a disposición como vivienda de alquiler en la localidad de Molina de Aragón, Guadalajara, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Alique ha explicado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page es consciente de la necesidad de tener un parque de vivienda para atraer nuevos habitantes a las zonas rurales y que se asienten en ellas, "es una de las claves para fijar población en estos municipios". De ahí que uno de cada tres euros que se ha gestionado a nivel nacional del programa PREE 5000 sea en la región.

A esto, ha recordado, hay que sumar otras medidas puestas en marcha en esta comunidad autónoma como el programa pionero de rehabilitación de 11 inmuebles de titularidad municipal de siete localidades de la región - todas ellas despobladas - para ponerlas en alquiler a precio no superior a 250 euros. "Hemos invertido 1,1 millón de euros y ha sido un éxito porque todas las viviendas rehabilitadas están ocupadas a día de hoy".

El de la vivienda, ha continuado Jesús Alique, es uno de los flancos en los que este Gobierno está trabajando en su batalla para frenar y revertir la despoblación en las zonas rurales, "y lo estamos haciendo también a través de la fiscalidad diferenciada, porque comprar o rehabilitar en estas zonas tiene una deducción de hasta el 15% del tramo autonómico".

Ahondando en los beneficios fiscales, ha recordado que, en la última declaración de la renta, la del año pasado, fueron un total de 1.600 los declarantes que se favorecieron de los 500 euros por traslado de vivienda habitual, "lo que viene a demostrar que el año pasado, 1.600 personas se mudaron a estos municipios despoblados".

UN PLAN QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE ZONAS DESPOBLADAS

En este sentido, ha insistido en la petición que desde el Ejecutivo castellanomanchego se viene haciendo al Gobierno de España para que el próximo Plan Estatal de la Vivienda sea más flexible y que incorpore la lupa rural para facilitar en las zonas rurales despoblada la rehabilitación de vivienda existente (privada y pública) con destino a un alquiler asequible.

Al respecto de este edificio de Molina de Aragón, el comisionado ha explicado que consta de once viviendas en régimen de alquiler. En el inmueble se han llevado a cabo dos intervenciones en los últimos años, ambas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). Por un lado, la instalación de dos ascensores; y por el otro, cambio en el envolvente del edificio, cambio de ventanas e instalación de aerotermia. Todo ello se ha traducido en una inversión superior a los 600.000 euros.

De lo que se trata, ha dicho, "es de tener un parque de vivienda en muy buenas condiciones para seguir atrayendo población a estas zonas". Ejemplo de ello, ha finalizado, es el municipio de Molina de Aragón que ha registrado un saldo migratorio positivo, desde la entrada en vigor de la Ley de medidas contra la Despoblación, de 141 personas más.

TRANSPORTES SENSIBLE A LA DEMANDA

Finalmente, ha explicado que hace unas semanas se puso en marcha el Transporte Sensible a la Demanda en la zona de Aragón, un servicio que ya funciona con muy buenos datos de usuarios en otra zona de la provincia como es la Zona Norte de Guadalajara. En concreto, ha señalado, desde su puesta en marcha hace poco más de un mes "tenemos datos que confirman que está teniendo un buen arranque: Son ya más de 300 personas que han utilizado este servicio que les permite mejorar la movilidad entre los municipios".

El comisionado ha estado acompañado por el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes; el delegado de la Junta en la comarca de Molina, Sergio Ruiz; y el delegado del Reto en Guadalajara, David Pascual.