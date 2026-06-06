C-LM representará al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo en la Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, tras asistir al encuentro 'Patrimonio y comunidades: conectar, implicar y transformar desde la Educación' que ha tenido lugar en La Rioja. - JCCM

TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a representar al Arte Rupestre del Arco Mediterraneo de la Península Ibérica en la Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines Patrimonio Mundial.

Así lo ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, tras asistir al encuentro 'Patrimonio y comunidades: conectar, implicar y transformar desde la Educación' que ha tenido lugar en La Rioja.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado que "se trata de una oportunidad única para dar a conocer nuestro patrimonio y representar al país en una alianza que muestre lo que Castilla-La Mancha puede ofrecer".

Además, tal y como ha explicado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Castilla-La Mancha va a dar a conocer también el Plan de Sostenibilidad de Red de Parques Arqueológicos, yacimientos y monumentos visitables en el que la Comunidad Autónoma está invirtiendo más de ocho millones de euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Somos referentes en llevar a cabo un plan que está actuando en muchas cuestiones, pero especialmente en algunas como la accesibilidad y la eficiencia energética y esas cuestiones han despertado la curiosidad de otros territorios y entidades que quieren seguir el ejemplo de nuestra tierra", ha dicho Carmen Teresa Olmedo.

La Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines Patrimonio Mundial es una iniciativa que pretende poner en contacto a diferentes paisajes culturales y sitios afines todos ellos incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o ventajas que presenta el entorno natural, y de las fuerzas sociales, económicas y culturales internas y externas para crear una obra conjunta del hombre y la naturaleza de valor universal excepcional.