C-LM reubica a los dos linces West y Win en la provincia de Cuenca desde el asentamiento de Sierra Morena Occidental

Suelta de los linces en La Veguilla. - JCCM

CUENCA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido este viernes a la liberación de 'West' y 'Win', dos linces ibéricos procedentes del asentamiento de reintroducción de Sierra Morena Occidental, reubicados en la zona de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', en la provincia de Cuenca.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, han sido las responsables de la suelta de estos dos ejemplares de "una especie protegida en nuestra Comunidad que está experimentado un notable aumento en lo que respecta a su cría y conservación, lo que nos ha llevado a iniciar un proceso de traslocación de ejemplares desde las zonas de reintroducción ya consolidadas en Toledo y Ciudad Real a las nuevas que queremos asentar en Albacete y Cuenca", según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, Jara ha informado de que, con la liberación de los dos ejemplares de hoy procedentes del asentamiento de Sierra Morena Occidental, "son ya cinco felinos los que hemos traslocado en Castilla-La Mancha desde las poblaciones silvestres consolidadas de Toledo y Ciudad Real a las nuevas áreas de reintroducción de Cuenca y Albacete, en este 2026".

Como ha explicado la directora general, los linces traslocados en la Comunidad Autónoma se suman a los seis linces silvestres que han sido cedidos para su liberación a otras comunidades autónomas entre los años 2025 y 2026, "cinco ejemplares a Castilla y León y un ejemplar a la Región de Murcia".

Por este motivo, ha puesto en valor el "haber convertido a Castilla-La Mancha y sus programas de reintroducción en un referente en lo que respecta a las traslocaciones de linces ibéricos nacidos en las poblaciones consolidadas".

También ha informado de que en lo que "llevamos de 2026, hemos reintroducido otros nueve ejemplares, en este caso procedentes de los centros de cría en cautividad de 'El Acebuche', en Huelva, del de 'Zarza de Granadilla', en Cáceres, y del de 'La Olivilla', en Jaén.

942 EJEMPLARES CENSADOS EN LA REGIÓN

Castilla-La Mancha cuenta, según el último censo de 2025, con los datos de 2024, con 942 ejemplares, que representan el 46% de la población española y el 39,2% de la ibérica (incluido Portugal), de un censo total compuesto por 2.401 individuos, "lo que nos ha llevado a convertirnos en la comunidad autónoma que más linces ibéricos aporta al censo de esta especie en peligro de extinción que compartimos con Andalucía, Extremadura, Murcia y la vecina Portugal", ha dicho.

Jara, también ha recordado que en la región hay cinco áreas de presencia estable o núcleos de reproducción reconocidos y avalados por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico para España y Portugal. Tres ya consolidados: los de Montes de Toledo (Toledo), Sierra Morena Occidental (Ciudad Real) y Sierra Morena Oriental (Ciudad Real); y otros dos, 'Campos de Hellín' (Albacete) y 'La Veguilla y Sierra Jarameña' (Cuenca), "que queremos que vayan creciendo y se vayan consolidando gracias a estas traslocaciones".

'WEST' Y 'WIN', DE CIUDAD REAL A "LA VEGUILLA Y SIERRA JARAMEÑA"

Respecto a los dos ejemplares liberados, la directora general ha detallado que se trata de dos hembras que llevan el nombre de 'West' y 'Win' y que ambos ejemplares, que proceden de Sierra Morena Occidental, en Ciudad Real, "han pasado la preceptiva cuarentena y los controles médicos necesarios en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'".

También ha recordado que en los casos de linces que se sueltan este año y que nacieron en 2025, como es el caso 'West' y 'Win', independientemente de que procedan de los centros de cría en cautividad de la especie o hayan nacido en la naturaleza, "su nombre siempre va a comenzar por la letra 'W' ya que es la letra del abecedario que toca este año, tras dar nombre con la 'V' a los ejemplares que se liberaron el pasado año".

En este mismo acto, la directora general ha adelantado una "buena noticia", puesto que de los seis ejemplares que hay censados en la nueva zona de reintroducción desde 2024 de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', es muy probable "la reproducción de dos hembras liberadas en 2025, Ventillas y Valla, ya que hay indicios que tendremos que confirmar que determinan que podrían haber tenido camadas".

Jara ha concluido subrayando que "estos hechos supondrían un nuevo hito en la recuperación del lince ibérico en la región y vendrían a confirmar las adecuadas condiciones para la especie del Área de Reintroducción seleccionada en la provincia de Cuenca".

Por último, la directora general ha agradecido el trabajo que llevan a cabo los diferentes actores en el territorio, "puesto que son los responsables de que la reintroducción este siendo un éxito", en referencia a los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, al cuerpo de agentes medioambientales, a las poblaciones de las áreas de influencia de este felino, al sector cinegético y a los titulares de los cotos y las fincas privadas.

En la suelta de los dos ejemplares de linces ibéricos han estado presentes cerca de una centena de alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Adolfo Martínez Chicano', de Las Pedroñeras, y del Centro Rural Agrupado (CRA) 'Jorge Manrique', de La Alberca de Záncara.