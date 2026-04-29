C-LM se reúne este miércoles con sindicatos por carrera profesional y asegura que ya trabaja con "documentos avanzados"

Acto en el que sindicatos y Gobierno de C-LM presentaron su acuerdo para la reactivación de la carrera profesional sanitaria - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha deseado que la reunión que mantendrá este miércoles el Ejecutivo autonómico con los sindicatos para abordar la recuperación de la carrera profesional sanitaria sea "fructífera" y ha asegurado que ya se está trabajando con "documentos avanzados".

Padilla, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el Palacio de Fuensalida, ha asegurado que ya se mantuvo una reunión con el gabinete jurídico y se está trabajando "con mucha seriedad".

Así, ha detallado que la reunión de este miércoles servirá para empezar a trabajar en la convocatoria del proceso extraordinario que permitirá a los profesionales acceder o progresar en su carrera profesional en función de la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria.

De esta manera, el objetivo es "ir apuntalando los principales criterios de cara al nuevo modelo" de carrera profesional sanitaria que, ha recordado, "será por ley".