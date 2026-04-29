C-LM se reúne este miércoles con sindicatos por carrera profesional y asegura que ya trabaja con "documentos avanzados"

Acto en el que sindicatos y Gobierno de C-LM presentaron su acuerdo para la reactivación de la carrera profesional sanitaria
Acto en el que sindicatos y Gobierno de C-LM presentaron su acuerdo para la reactivación de la carrera profesional sanitaria - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 12:46
Seguir en

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha deseado que la reunión que mantendrá este miércoles el Ejecutivo autonómico con los sindicatos para abordar la recuperación de la carrera profesional sanitaria sea "fructífera" y ha asegurado que ya se está trabajando con "documentos avanzados".

Padilla, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el Palacio de Fuensalida, ha asegurado que ya se mantuvo una reunión con el gabinete jurídico y se está trabajando "con mucha seriedad".

Así, ha detallado que la reunión de este miércoles servirá para empezar a trabajar en la convocatoria del proceso extraordinario que permitirá a los profesionales acceder o progresar en su carrera profesional en función de la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria.

De esta manera, el objetivo es "ir apuntalando los principales criterios de cara al nuevo modelo" de carrera profesional sanitaria que, ha recordado, "será por ley".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado