C-LM, satisfecha de que cada vez "haya más consenso" en defensa de su postura sobre financiación autonómica

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado este miércoles satisfecho y contento de que "cada vez haya más consenso en torno" a la postura que siempre ha defendido la Comunidad Autónoma en torno a la financiación autonómica planteada por el Ejecutivo central.

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, a preguntas de los medios, ha valorado el hecho de que Asturias, al igual que Extremadura previamente, estén alineadas con "los que defendemos un modelo en el que tiene que garantizarse ese principio de igualdad" y los que "creemos que debe corregirse el sistema actual desde la equidad y la cohesión y no desde el privilegio".

"La posición de Castilla-La Mancha ha sido muy clara desde el principio; incluso antes de que se planteara esta propuesta ya decíamos cómo nos gustaría que se debía hacer, que era acordado de manera multilateral por todas las comunidades autónomas con el Gobierno, que garantizase la igualdad en el acceso a los servicios públicos y que, además, se suprimiera cualquier tipo de privilegios", ha indicado.

Padilla ha recalcado que "cada vez somos más, cada vez hay más consenso en defender esa postura", como evidencia "la posición pública y valiente del PSOE de la Federación Asturiana y del PSOE de Extremadura y que se suma a muchas voces" también dentro del PSOE.