C-LM, segunda región que más incrementa su población en el primer trimestre del año al sumar 7.832 nuevos habitantes

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha aumentado en 23.198 habitantes su población. En concreto, ha crecido un 0,33% durante el segundo trimestre de 2024. En total, la reg - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha alcanzó, a fecha de 1 de abril de 2026, los 2.162.571 habitantes, tras aumentar en 7.832 personas, un 0,36%, en el primer trimestre de 2026, según la Estadística Continua de Población que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de la región con el segundo incremento porcentual mayor del país, tan solo superado por la Comunidad Valenciana, con un 0,39%, frente a una media nacional que se sitúa en el 0,20%.

Con respecto al mismo mes de 2025, la población ha aumentado en Castilla-La Mancha en 31.722 habitantes, lo que constituye un incremento del 1,49%.

De los 7.832 nuevos habitantes en Castilla-La Mancha, 4.735 fueron hombres --que alcanzan el 1.088.362-- y 3.096 mujeres, alcanzando la cifra de 1.074.209.

Por provincias, el mayor incremento lo registró la provincia de Toledo, con 3.729 habitantes más en el primer trimestre, para continuar siendo la provincia más habitada de la región con 775.149 residentes.

Le siguen la provincia de Albacete, con un aumento de 1.677, para alcanzar los 394.473 habitantes; Guadalajara, con 1.481 personas más, para un total de 293.031, y Ciudad Real, con un incremento de 1.134 habitantes para situarse en los 499.154 residentes.

Cuenca fue la única provincia de la región que perdió población, con 190 habitantes menos que el 1 de enero de 2026.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la población de España ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (123.076 más, hasta un máximo de 10.154.722).

Por su parte, los nacidos en España bajaron en 26.055 personas.

La población nacida en el extranjero --de 10.154.722 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta un nuevo record de 7.346.414 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.839 personas.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 38.600 llegadas a España), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200). Les siguen la española (17.200), peruana (16.700), italiana (7.800), hondureña (7.400), argelina (7.200), brasileña (7.200) y ucraniana (7.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100). A continuación se hallan la peruana (4.700), española (4.100), italiana (3.500), ucraniana (2.600), pakistaní (2.400) y china (2.400).

Durante el primer trimestre de 2026, la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo en Canarias (-0,02%) y Melilla (-0,45%). Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%) y Región de Murcia (0,33%).

También ha crecido la población en la Comunidad de Madrid (0,32%), La Rioja (0,29%), Asturias y Aragón (0,25% cada una), Castilla y León (0,20%), Navarra (0,18%), Cantabria (0,16%), Ceuta (0,14%), Cataluña y Baleares (0,13% en cada una de ellas), Andalucía (0,11%), País Vasco (0,9%) y Galicia (0,8%). En Extremadura la población ha permanecido sin variaciones.

Por otro lado, el INE desvela que, entre las principales ciudades, los mayores aumentos de población en 2025 se dieron en Torrevieja (4,6%), L'Hospitalet de Llobregat (2,9%) y Roquetas de Mar (2,6%) y los mayores descensos, en Cádiz (-0,6%), Córdoba (-0,4%) y Santa Coloma de Gramenet (-0,3%).

Finalmente, en cuanto al número de hogares, este se situó en 19.812.292 a 1 de abril de 2026, con un aumento de 52.943 durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un nuevo máximo de la serie. A 1 de abril de 2025 había en España 19.570.298 hogares, según los datos provisionales.