C-LM, segura de que Bono "dará respuesta a todas las cuestiones con muchos detalles" en la comisión del 'caso Koldo'

Archivo - El expresidente del Congreso de los Diputados, exministro de Defensa y expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono. - ILIES AMAR - Europa Press - Archivo

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado este miércoles seguro de que el expresidente del Ejecutivo regional, José Bono, "dará respuesta a todas las cuestiones" que se le planteen en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', a la que va a ser sido citado por el PP.

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios, la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, quien ha mostrado su "respeto" por el trabajo de las cámaras y las comisiones de investigación "cuando se llama a unas personas u a otras".

"Estaría bien que se preocuparan también cuando comparecen sus compañeros y compañeras y no dan respuestas", ha indicado Padilla respecto del Partido Popular, refiriéndose así a la "actitud" de los 'populares' "cuando ha tenido que ir Cospedal o Gómez Gordo" --el que fuera director general en Presidencia de la Junta con Cospedal--, a comparecer.