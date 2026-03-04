C-LM se suma a la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica para defender su derecho al agua - JCCM

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se suma a la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica, junto a otros 18 territorios, para defender el derecho al agua de la región y para pedir a las instituciones europeas situar las políticas hídricas en la agenda y poner en marcha inversiones en infraestructuras y tecnología.

Este miércoles ha sido presentada esta alianza, en el contexto del Comité Europeo de las Regiones, en un acto en el que ha participado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Hemos querido formar parte de esta unión de regiones que sin duda lo que vamos a hacer es pedir a la Unión Europea que este sea un tema de primer orden, que se dediquen además los recursos económicos necesarios y suficientes como para hacer frente a estas situaciones de sequía y también sin duda para dar respuesta a las situaciones de DANA y borrasca que también tienen un efecto negativo", ha explicado Caballero. El objetivo de esta unión es situar la política hídrica en el centro del debate europeo, tal y como se ha detallado en la presentación.

El vicepresidente segundo ha añadido que "vamos a reivindicar el derecho de Castilla-La Mancha a poder utilizar el agua de nuestra propia región y a pedir también que se pongan encima de la mesa todas las tecnologías que existen en estos momentos como sin duda es la desalación". Sobre este asunto, José Manuel Caballero ha defendido una vez más el derecho de Castilla-La Mancha a utilizar el agua de la región frente al trasvase Tajo-Segura. "El agua de Castilla-La Mancha tiene que servir para el desarrollo de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Desde este acto de presentación, José Manuel Caballero ha recordado que la Unión Europea presentó recientemente la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. "Tenemos que tener claro que el agua es un recurso esencial para la vida, especialmente en regiones como la nuestra tan ligadas al sector agroalimentario", ha señalado. En este sentido, ha incidido en que "es importante que la Unión Europea se tome en serio el desarrollo de políticas de resiliencia hídrica con inversiones que permitan a las regiones desarrollarse a la vez que se cuida el agua".

Castilla-La Mancha pasa a formar parte de esta alianza junto a las regiones de Emilia-Romaña (Italia), que capitanea esta iniciativa; y Andalucía (España), Región de Murcia (España), Islas Baleares (España), País Vasco (España), Cataluña (España), Comunidad Valenciana (España), Carintia (Austria), Baja Austria (Austria), Alta Austria (Austria), Estiria (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse (Alemania), Nueva Aquitania (Francia), Occitania (Francia), la Región de Moravia Meridional (República Checa) y Wielkopolska (Polonia).