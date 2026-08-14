C-LM supera las 1.000 piezas de patrimonio cultural digitalizadas en 3D

Digitalización 3D del patrimonio cultural. - JCCM

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha consolidado su liderazgo europeo en la digitalización 3D del patrimonio cultural con más de 1.000 piezas y medio centenar de monumentos documentados.

Así lo ha dado a conocer la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, quien ha indicado que el convenio suscrito con Global Digital Heritage ha situado a la Comunidad Autónoma entre las regiones europeas más avanzadas en la digitalización tridimensional del patrimonio cultural, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado que la iniciativa responde al compromiso del Ejecutivo autonómico con la conservación preventiva, la investigación científica y la difusión del patrimonio, incorporando las tecnologías más avanzadas de documentación tridimensional para preservar digitalmente bienes culturales de todas las épocas, desde el Paleolítico hasta el siglo XX.

Entre los espacios y bienes documentados figuran algunos de los principales referentes patrimoniales de la región, contribuyendo a incrementar su proyección internacional mediante su publicación en plataformas especializadas y en el Portal de Cultura de Castilla-La Mancha, así como a través de distintas colaboraciones internacionales como la llevada a cabo con la Universidad Jiao Tong de Shanghái con la creación del Museum of Digitized Heritage.

El proyecto también constituye una herramienta fundamental para la conservación preventiva, al generar un registro digital permanente que facilita futuras labores de restauración, investigación y seguimiento del estado de conservación de los bienes culturales ante cualquier amenaza. Paralelamente, la disponibilidad pública de los modelos 3D favorece el acceso universal al patrimonio y abre nuevas posibilidades para el desarrollo de recursos educativos, exposiciones virtuales y experiencias inmersivas.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha resaltado que el proyecto de digitalización de Castilla-La Mancha ha sido seleccionado como uno de los casos de éxito incluidos en el estudio europeo sobre la calidad de la digitalización 3D del patrimonio cultural tangible, elaborado en el marco de las políticas europeas para la creación del Espacio Común Europeo de Datos para el Patrimonio Cultural.

Asimismo, numerosos modelos realizados en Castilla-La Mancha han sido distinguidos por Sketchfab, la principal plataforma mundial de modelos tridimensionales, alcanzando en varios casos la categoría Staff Pick y situándose entre las mejores recreaciones patrimoniales publicadas internacionalmente.

La viceconsejera del área ha explicado que "gracias a este proyecto Castilla-La Mancha continúa avanzando hacia el objetivo de consolidarse como un referente europeo en la aplicación de tecnologías digitales al patrimonio cultural, combinando innovación, conservación y divulgación para proteger y proyectar al mundo la riqueza histórica de la Comunidad Autónoma".

Los trabajos de digitalización pueden ser consultados de forma gratuita a través del Portal de Cultura de Castilla-La Mancha.