C-LM trabaja en la aplicación de Inteligencia Artificial en la nueva plataforma digital para la mejora del empleo

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para poder aplicar Inteligencia Artificial (IA) en la nueva plataforma digital para la mejora del empleo que ofrecerá nuevos servicios orientados a ayudar tanto a los demandantes de empleo como a las empresas ofertantes y a la propia Administración regional.

Así lo ha avanzado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que ha participado este jueves en la jornada 'Información, tecnología y voto al servicio de nuestras sociedades democráticas' organizada por la delegación territorial de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha y la Universidad regional, donde ha señalado que esta nueva plataforma dirigida al empleo permitirá el análisis del mercado laboral "y permitirá identificar las necesidades de formación en cada uno de los territorios".

Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, en esta cita Martínez Guijarro ha explicado el proceso de transformación digital en el que está inmerso el Gobierno regional, en el que las tecnologías de la información y, en concreto, la IA puede significar "una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, al optimizar el tiempo y los recursos disponibles".

Durante su intervención, el vicepresidente primero ha destacado que, además del uso en la plataforma para la mejora del empleo, el Ejecutivo autonómico también está trabajando para utilizar la IA para ofrecer servicios proactivos a la ciudadanía, dentro del proyecto 'Espacio Ciudadano', "que está llamado a ser una de las grandes herramientas para atender a la ciudadanía anticipándonos a las necesidades de la prestación de servicios de nuestros ciudadanos en función de la información que tenemos de ellos".

Este Espacio Ciudadano es un espacio digital que permite a los castellanomanchegos acceder a los distintos servicios que ofrece el Gobierno de Castilla-La Mancha de forma sencilla y sin necesidad de hacer trámites de manera física.

Para poder llegar a todo este proceso de digitalización de la Administración regional "en 2022 y 2023 nos hemos dotado de las infraestructuras y el software necesario para aplicar la Inteligencia Artificial", ha señalado.

IA, medios y 'fake news' Asimismo, ha ahondado en los peligros que supone el mal uso de esta tecnología, especialmente en el área de la información a través de la proliferación de las llamadas 'fake news' que, especialmente en periodos electorales pueden trasladar informaciones y noticias fraudulentas manipulando la conciencia de la sociedad.

En este punto, ha recordado la importancia de fomentar un uso ético de la tecnología. "Ya no vale solo con hacer accesible la tecnología y capacitar para no dejar a nadie atrás, sino que, además, hay que concienciar a toda la sociedad en su conjunto para hacer un uso responsable de ella", ha considerado.

Para ello, el Ejecutivo castellanomanchego tiene en marcha, desde 2021, el programa 'No me líes', dirigido a concienciar a la ciudadanía en el consumo responsable de contenidos audiovisuales y a luchar contra la desinformación, los bulos y las fake news, y que esta misma semana ha dado a conocer su segunda edición bajo el lema 'Que no te la cuelen' en colaboración con el ente público Castilla-La Mancha Media.

Finalmente, Martínez Guijarro ha felicitado a los responsables de la delegación territorial de RTVE en la región por el proyecto llevado a cabo en los pasados comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y que supuso ofrecer los resultados electorales de más de 5.000 municipios de menos de 1.000 habitantes en todo el país minutos después del cierre de las urnas demostrando con ello que la tecnología bien usada "es sinónimo de progreso e igualdad".

Al acto de inauguración han asistido el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde; la directora de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha, Cristina Bravo; y el director de Estrategia Tecnológica de RTVE, Pere Vila.