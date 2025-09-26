C-LM trabaja de manera "más clara" en garantizar el derecho al aborto con la publicación del registro de objetores

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se celebra este domingo 28 de septiembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que trabaja de una manera "más clara" para garantizar este derecho, con la publicación del registro de sanitarios objetores de conciencia.

Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad, Sara Simón, a preguntas de los medios durante la constitución de la Mesa Regional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Este lunes organizaciones feministas, sociales y sindicales convocan concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo para denunciar el "incumplimiento" por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.

Simón ha señalado que en Castilla-La Mancha está garantizado el aborto a todas las mujeres que quieran realizarlo, con "acceso libre y gratuito", pero se realiza en "clínicas especializadas" en este ámbito.

Por ello, ha afirmado, el Gobierno regional está trabajando para poder garantizar, "de una manera más clara este derecho", y entre las medidas, se encuentra la publicación del registro de profesionales que pueden mostrar su voluntad de ser objetores de conciencia o no.

La Consejería de Sanidad aborda esta cuestión con los profesionales para poder "dar una respuesta", un trabajo que se está haciendo de "manera sosegada, calmada y tranquila".

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el pasado mes de marzo el decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, de manera que aquellos que así lo decidan tienen que formalizar su deseo mediante un trámite telemático.