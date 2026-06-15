C-LM trabaja en un programa para visibilizar asociaciones que promocionen la presencia de la mujer en ámbito empresarial

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, participa en la presentación de la delegación de Castilla-La Mancha de la asociación ‘Ellas Vuelan Alto’, por la igualdad de género en el sector aeronáutico. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/TOLEDO

TOLEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Mujeres que lideran CLM', que se va a poner en marcha por primera vez este año en la región, está ultimando la aprobación de la orden de bases previa a una convocatoria pionera que busca impulsar y apoyar acciones y actuaciones por parte de asociaciones y entidades que visibilicen y promocionen la presencia de la mujer y el liderazgo femenino en todos los ámbitos económicos y sociales en Castilla-La Mancha.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación de la delegación regional de Ellas Vuelan Alto, una asociación de ámbito nacional que busca la promoción y el trabajo en red para lograr la igualdad de género en un sector fundamental para la región como el sector aeronáutico.

Según informa el Gobierno regional, la delegación, que nace con una decena de mujeres en su junta directiva en Castilla-La Mancha, busca tejer sinergias y acciones con las que promocionar la presencia de la mujer en el sector aeronáutico en la región y en todo el país, especialmente despertando nuevas vocaciones en edades tempranas que permitan recorrer el camino de la paridad.

"Estamos muy contentos con el paso que ha dado la asociación de poner un pie en nuestra región, que es la tercera con mayor volumen de ventas del sector aeronáutico en todo el país, donde tenemos mucho camino que recorrer", ha indicado Patricia Franco, señalando que el sector genera alrededor de 4.000 empleos en Castilla-La Mancha "y poco más de dos de cada 10, el 21,5%, están ocupados por mujeres", por lo que ha animado a seguir recorriendo ese camino.

"En ese reto, es fundamental todo lo que podamos hacer en el ámbito educativo y en el desarrollo y conocimiento de las habilidades STEM en las jóvenes de la región para despertar esas vocaciones tempranas", ha señalado la consejera, que ha tendido la mano a la asociación señalando que "cuentan con todo el apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, también en el acompañamiento empresarial".

Pese a ese camino que aún queda por recorrer, la consejera ha puesto también el acento en la evolución de la presencia de la mujer en ámbitos directivos en el tejido económico regional, "donde, según los últimos datos que tenemos de la EPA, en la región hay 1.400 mujeres en puestos directivos en medianas y grandes empresas", una cifra, ha dicho, que ha crecido de manera significativa en Castilla-La Mancha en la última década "y que queremos seguir ampliando".

Franco ha avanzado que, posiblemente a finales de esta semana, el Gobierno regional aprobará la orden de bases que va a regir el programa 'Mujeres que lideran CLM', una iniciativa pionera que va a dar el pistoletazo de salida a la primera convocatoria de este programa, "que nos va a permitir apoyar y acompañar a entidades y asociaciones que trabajan en nuestra región para visibilizar y defender la labor de la mujer en esos puestos directivos en ámbitos económicos y sociales, también en el sector aeronáutico".

De esta forma, el Ejecutivo autonómico va a seguir sumando a ese trabajo en red "que es fundamental para sensibilizar y para ser altavoces de la labor la mujer en todos los ámbitos y sectores, para que podamos tener ejemplos como el que acogimos la pasada semana con el Comité Ejecutivo de ONU Turismo que, por primera vez en toda la historia, cuenta con una mujer como secretaria general", ha recordado la consejera, que ha señalado que la celebración de ese 126 Comité Ejecutivo de ONU Turismo "ha sido la mejor campaña turística de promoción de Toledo y de toda nuestra región".