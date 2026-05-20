C-LM traslada la protección a los consumidores como prioridad transversal recogida en la Agenda Europea del Consumidor - JCCM

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha inaugurado junto a Fermín J. Cerdán, secretario general de la Federación de Municipios y Provincias, la Jornada de Políticas Locales de Consumo. Desde allí, ha explicado que "la Unión Europea considera la protección a los consumidores como una prioridad transversal que se tiene en cuenta al adoptar cualquier tipo de normativa".

Esta jornada ha reunido en la Escuela Regional de Administración a técnicos de consumo y representantes de ayuntamientos de toda la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en nota de prensa.

Rodrigo ha ofrecido también una ponencia sobre la 'Agenda Europea del Consumidor 2030', en la que ha destacado la protección que ofrece la Unión Europea a los consumidores, en especial en entornos digitales. "Una protección que no se suscribe solamente a bienes y servicios, también al consumo en entornos digitales y a la prevención del fraude que se puede originar por el uso de Inteligencia Artificial (IA)", ha señalado.

"La economía digital ha aportado muchos beneficios a los consumidores y ha cambiado tanto nuestra forma de comprar, como los productos que consumimos. Con el auge del comercio electrónico, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el aumento del uso de la IA es importante garantizar que el derecho en materia de protección de los consumidores europeos siga ofreciendo un nivel elevado, especialmente en estos nuevos entornos", ha asegurado Rodrigo.

La directora general de Asuntos Europeos ha hecho mención también en su ponencia a que la Comisión Europea está trabajando en una 'Ley de Equidad Digital' para reforzar aún más la protección de los consumidores.

Una nueva ley que actuará contra prácticas como los patrones oscuros, que manipulan a los usuarios para realizar acciones no deseadas, como suscripciones o entrega de datos personales el diseño adictivo de páginas o productos digitales; o contra los diseños adictivos de páginas y productos digitales, ente otras cuestiones.

"Unas prácticas delictivas que ya están recogidas en la conocida como Ley de Inteligencia Artificial de la UE, donde se tipifican como prácticas comerciales desleales prohibidas, por los perjuicios económicos o financieros que originan a los consumidores, en especial aquellas que han sido establecidas mediante sistemas de IA", ha afirmado Rodrigo, quien también ha valorado el papel que desempeñan los agentes locales para trasladar esta normativa a los territorios, así como para detectar este y otro tipo de prácticas fraudulentas en el sistema de consumo.