El Hospital Universitario de Toledo acogería la Agencia Estatal de Salud Pública de aprobarse su candidatura

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del Gobierno de Castilla-La Mancha para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) plantea ubicar dicho centro en el Hospital General Universitario de Toledo, un lugar que tiene "grandes dimensiones y grandes espacios".

Así lo ha confirmado este miércoles, a preguntas de los medios, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, que ha recordado que la de la Comunidad Autónoma compite con un grupo de nueve candidaturas más de toda España para albergar este centro.

A su juicio, la de Castilla-La Mancha es "una candidatura muy fuerte" tanto "por la fortaleza del sistema público de sanidad de Castilla-La Mancha" como por la cercanía de la capital regional con Madrid, lo que "le hace ser muy accesible a todos los profesionales desde cualquier punto de España".

La región, según Padilla, confía en que el Gobierno de España apoye la candidatura regional y "este proyecto tan serio y tan riguroso que se ha planteado desde el Gobierno regional y desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha", que de hacerse efectivo "será algo también muy positivo para la región".

La Ley para crear la Aesap fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados y, en diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los criterios para la elección de su sede.

Entre los requisitos, figura contar con una instalación de 4.000 metros cuadrados y disponible para su ocupación inmediata, la cercanía a aeropuertos con conexión a destinos prioritarios, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler.

Una comisión consultiva valorará el cumplimiento de estos criterios en cada una de las candidaturas, con el objetivo de que la sede quede fijada "lo antes posible" para que la Agencia comience a funcionar "a la mayor brevedad".