C-LM ultima nuevo programa llamado 'Horizonte Empleo' para facilitar empleabilidad a menores de 30 y mayores de 45 años

TOLEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé lanzar "en las próximas semanas" un nuevo programa denominado 'Horizonte Empleo', que estará dotado con 4,9 millones de euros y permitirá mejorar la empleabilidad tanto de jóvenes menores de 30 años como de personas mayores de 45, a través de contratos en entidades locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro.

Así lo ha adelantado este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su asistencia a la conmemoración del 25 Aniversario del Plan de Empleo de Cruz, en Toledo, junto al presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja, Jesús Esteban Ortega.

"No dejamos de pensar en esas personas migrantes, en esos jóvenes, en esas mujeres, en esas personas de mayor edad que son las que se encuentran ahora mismo más alejadas del mercado de trabajo", ha comentado la consejera, que ha indicado que estos dos colectivos "son prioritarios" para el Ejecutivo regional.