C-LM ultima la próxima semana en Bruselas su dictamen sobre relevo generacional encargado por el Comité de las Regiones

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero. - JCCM

CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico desarrollará la próxima semana una intensa agenda institucional en Bruselas, liderada por el presidente García-Page. El objetivo, tal y como ha explicado, es ultimar el dictamen sobre relevo generacional como prioridad europea, encargado por el Comité Europeo de las Regiones a Castilla-La Mancha por su liderazgo y éxito en estas políticas, como paso previo a su defensa y votación ante el pleno en los próximos meses.

Así lo ha avanzado Caballero desde Tomelloso, donde ha explicado que la agenda comenzará el lunes con la participación en encuentros vinculados a los grupos de desarrollo rural, tanto en el ámbito del Comité Europeo de las Regiones como en la Comisión Europea. "Ahí abordaremos el futuro de las políticas comunitarias en este ámbito", ha señalado.

En estas reuniones participarán, junto al presidente regional, la eurodiputada Cristina Maestre; el consejero de Agricultura, Julián Martínez; y la directora general de Asuntos Europeo, Nazareth Rodrigo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero ha anunciado que el próximo lunes, en Bruselas, junto al consejero de Agricultura, "vamos a defender y reivindicar los fondos dirigidos al desarrollo rural" y ha subrayado la importancia de estos recursos para los grupos de desarrollo rural, que tienen un gran impacto en Castilla-La Mancha, destacando que "muchas de las iniciativas e inversiones que se realizan en los pueblos, tanto culturales como deportivas o de impulso a nuevas empresas, son posibles gracias a los fondos europeos".

En este sentido, ha señalado que "estos fondos, canalizados a través de las asociaciones de desarrollo rural, hay que defenderlos". Por lo que ha avanzado que "vamos a pedir a la presidencia de la Unión Europea y al Parlamento que la próxima Política Agraria Común esté bien dotada en lo que se refiere a estos recursos".

El día 21 tendrá lugar la Comisión NAT, en la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá el dictamen. Una vez pase por esta comisión, comienza su camino hacia el pleno del Comité Europeo de las Regiones donde será expuesto por el presidente García-Page en julio "y del que se espera obtener un amplio consenso".

Caballero ha destacado que el relevo generacional "no es solo una cuestión agraria, sino también territorial, ya que está directamente vinculado a la lucha contra la despoblación y a la cohesión social en las zonas rurales".

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha remarcado que esto "marcará la posición sobre el futuro del campo europeo". Tras los trabajos de diálogo desarrollados con otros grupos políticos y entidades del sector agroalimentario europeo, el texto ya recoge propuestas concretas para facilitar la incorporación de jóvenes, como mejorar el acceso a la financiación, reducir la burocracia o reforzar el papel de las regiones en el diseño de las políticas agrarias".

Además, Caballero ha vuelto a poner el acento en la importancia de que Europa avance hacia un compromiso financiero sólido que respalde estas medidas y garantice la viabilidad del sector a largo plazo, en línea con las demandas recogidas en las distintas enmiendas presentadas al dictamen. "Insistiremos en que, ante la incertidumbre internacional, se debe garantizar la soberanía alimentaria en Europa y eso pasa por el apoyo y la protección del sector agroalimentario con una financiación suficiente y justa", ha remarcado.

La agenda institucional se completará con la participación en un acto en el Instituto Cervantes de Bruselas, donde se presentará el recetario 'Entre gachas y gigantes'. Esta es obra que recupera la tradición gastronómica vinculada al universo cervantino. En este marco, Castilla-La Mancha promocionará sus productos agroalimentarios, especialmente sus vinos y alimentos de calidad, como parte de su estrategia de proyección exterior.

Finalmente, Castilla- La Mancha participará también en la Comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones, centrada en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la energía, ámbitos estrechamente vinculados al futuro del medio rural. "Para Castilla-La Mancha es una prioridad influir en estas políticas europeas e insistiremos en avanzar hacia un equilibrio entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico y social del territorio", ha concluido.