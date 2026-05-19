C-LM y la Universidad de Alcalá trabajan en un nuevo contrato-programa que garantice financiación "estable y creciente"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la reunión con el rector de la UAH, Carmelo García. - JCCM

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares trabajan en un nuevo contrato-programa que garantice una financiación "estable, creciente y planificada".

Así lo ha indicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha mantenido una reunión con el rector de la UAH, Carmelo García, para trabajar en las bases de ese nuevo contrato-programa.

Según informa el Ejecutivo regional, Pastor ha recordado que actualmente el contrato de 2022 a 2026 garantiza más de 64 millones de euros de inversión, de los cuales más de 14,5 corresponde a este año debido a los incrementos retributivos del personal público.

Dentro de la apuesta del Gobierno regional por la universidad pública, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha recordado que la UAH se beneficia de la implantación de la primera matricula gratuita en grado y doble grado para reducir barreras económicas y estudiar en Guadalajara.

A esta reunión ha asistido también el director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro además de Jesús del Olmo y Silvia Giralt como vicerrectores de la UAH, entre otros.