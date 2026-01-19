C-LM se viste de luto para mostrar su solidaridad con los fallecidos y heridos en el accidente de Adamuz

Minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz en Ciudad Real. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Municipios de las cinco provincias de Castilla-La Mancha se han sumado al duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, en el que hasta el momento han fallecido 39 personas y más de 150 han resultado heridas.

Actos que se han multiplicado por toda la región en los que las distintas administraciones han dado el pésame a las familias de los fallecidos y han destacado el papel de todos aquellos que han colaborado en el lugar de los hechos.

En Toledo, en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, ha tenido lugar un minuto de silencio a las 12.00 horas encabezado por el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha tomado la palabra para, en nombre de toda la sociedad de Castilla-La Mancha, "trasladar el pésame a los familiares de las personas fallecidas" y para mandar "cariño a todas aquellas que continúan heridas o viven con la incertidumbre de una situación de salud crítica tras este terrible accidente".

Y en el homenaje realizado por el Ayuntamiento toledano, el alcalde, Carlos Velázquez, ha trasladado el dolor y consternación de la ciudad de Toledo ante un suceso "terrible" que ha conmocionado a toda España y ha señalado que en la jornada de este domingo se puso en contacto con el alcalde de Córdoba, quien le trasladó el esfuerzo que se estaba realizando desde el Ayuntamiento cordobés, en coordinación son los servicios de emergencia, para atender en el accidente. "El mensaje es de pésame y de condolencias", ha subrayado el alcalde.

Igualmente la Diputación toledana ha tenido su propio minuto de silencio, presidido por la presidenta, Concepción Cedillo. Desde la Institución provincial se ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas, así como el apoyo a las personas heridas, agradeciendo además la labor de los servicios de emergencia, sanitarios y los gestos solidarios de los vecinos.

UNA TALAVERANA, EN LA UVI

Acto que también se ha realizado en Talavera, donde el alcalde, ha expresado, en nombre de la Corporación municipal y de toda la ciudad, su más profundo pesar y ha trasladado el apoyo y el cariño del municipio a las familias afectadas. "Hoy Talavera se une al dolor de toda España y a la terrible e irreparable pérdida de las familias que atraviesan momentos de enorme sufrimiento. Guardamos este minuto de silencio como muestra de respeto, recuerdo y solidaridad con todas las víctimas", ha señalado.

Además, Gregorio se ha interesado por el estado de salud de la doctora Amalia Montealegre, talaverana que viajaba en uno de los vagones del tren con destino a Córdoba para ejercer allí su profesión y que en estos momentos se encuentra hospitalizada en la UVI.

APOYO Y SOLIDARIDAD

En Ciudad Real, todas las administraciones se han unido en un minuto de silencio frente al Palacio de la Institución provincial. Al acto han asistido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, junto a miembros de la Corporación provincial, así como una amplia representación de las distintas instituciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han querido mostrar de forma conjunta su respeto, apoyo y solidaridad en estos momentos de dolor.

De su lado, en Bolaños de Calatrava, el segundo teniente de alcalde, Felipe López, ha aprovechado este acto de duelo para "expresar un sincero agradecimiento a los servicios sanitarios, equipos de emergencia, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En Alcázar de San Juan, la alcaldesa Rosa Melchor, ha reiterado las condolencias y solidaridad del municipio con los familiares y allegados de quienes han fallecido como consecuencia del accidente. Rosa Melchor ha manifestado su deseo de que "las causas del accidente se esclarezcan lo antes posible, para que las familias puedan encontrar respuestas ante una pérdida tan injusta".

De igual modo ha habido un acto en Valdepeñas, en el que el alcalde, Jesús Martín, ha querido "trasladar a las víctimas y a los dolientes de las víctimas el sentido pésame de esta ciudad por este lamentable accidente".

Daimiel también se ha solidarizado con las víctimas y su alcalde, Leopoldo Sierra, ha expresado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas y ha deseado la "pronta recuperación" de todas las personas que permanecen hospitalizadas tras vivir momentos "dantescos" y de "auténtico temor".

UN RECUERDO PARA LOS HOSPITALIZADOS

En Cuenca, el alcalde, Darío Dolz, ha presidido el minuto de silencio que se ha realizado bajo los arcos del Ayuntamiento de Cuenca, acto en el que también han participado la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández; la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial, María Ángeles Martínez; así como miembros de la Corporación municipal, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de Policía Local y de Bomberos y trabajadores municipales.

Dolz ha mostrado sus "más sinceras condolencias" por las personas fallecidas y ha tenido un recuerdo para "las personas que ahora mismo están hospitalizadas" con el ánimo de que "salgan de esa situación lo antes posible".

Por parte de la Diputación, su presidente, Álvaro Martínez Chana, ha manifestado en nombre de la Institución provincial "el más sentido pésame para las familias de las víctimas mortales" y ha deseado la pronta recuperación de los heridos en un "trágico" accidente que deja numerosas víctimas tanto de nuestro país como de fuera.

ACOMPAÑAMIENTO, RESPETO Y CONDOLENCIAS

En Albacete, el primer teniente de alcalde, Francisco Navarro, ha trasladado a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales, así como a los heridos, el apoyo y solidaridad de la ciudad de Albacete.

Acompañado por miembros de la Corporación municipal y representantes de otras administraciones, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la sociedad albaceteña, Francisco Navarro ha puesto en valor la labor ejemplar que están realizando los servicios médicos y de emergencia, así como los gestos solidarios de todos los vecinos y vecinas que están ayudando a los afectados.

Por su parte, la Diputación de Albacete se ha sumado con su propio acto, en el que el vicepresidente, Fran Valera, ha señalado que "es una lástima tener que concentrarnos aquí esta mañana por este motivo, pero desde la Diputación de Albacete, en consonancia con el minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias, queríamos tener esta muestra de respeto, de acompañamiento y de condolencias por las ya 39 personas fallecidas y el importante número de heridos en este accidente ferroviario producido en la provincia de Córdoba".

Valera ha subrayado que las primeras palabras de la Diputación son "de acompañamiento, de respeto y de condolencia", al tiempo que ha querido expresar un reconocimiento explícito a los profesionales y voluntarios que han intervenido en la emergencia.

UN GESTO "SENCILLO Y PODEROSO"

En Guadalajara, el acto ha reunido a representantes de todas las instituciones y también a ciudadanos anónimos que, al pasar por la plaza Mayor, se han sumado espontáneamente al homenaje.

Un gesto sencillo y poderoso al que han asistido los representantes del Ayuntamiento --salvo la alcaldesa, Ana Guarinos, por razones personales--; el presidente de la Diputación, José Luis Vega; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García; y la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, entre otros.