C-LM se vuelca contra el cáncer reclamando más atención y visibilización para los pacientes y sus familias

Lectura del manifiesto de la AECC en Toledo con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se ha volcado este miércoles, con motivo del Día Mundial del Cáncer, con los afectados por esta enfermedad, una fecha en la que desde multitud de rincones de la región se ha reclamado más atención para los afectados y sus familias y una mayor visibilización de sus problemas.

El presidente de la región, Emiliano García-Page, ha expresado, a través de un vídeo, que "hay que apostar cada vez más" en la lucha contra el cáncer y ha mandado un mensaje de "esperanza" por "el camino recorrido" en la evolución de muchas patologías y de los avances científicos.

Asimismo, ha puesto en valor "la cantidad de recursos que la sociedad ha puesto en este combate". "Tanto es así que hoy la mitad prácticamente de nuestros quirófanos y de nuestra actividad quirúrgica se dedica al tratamiento oncológico", ha añadido.

Del mismo modo, ha ensalzado los cribados contra el cáncer, que "cargan de trabajo" pero "previenen muchas veces evoluciones de tumores" que "curan a mucha gente" y "salvan vidas".

"Por eso quiero aprovechar este día para decirles a todos que participen en los planes de prevención contra el cáncer. Queda mucho, pero tenemos que hacer ese camino con la esperanza y con el orgullo de que esta región se está volcando como la que más en toda España", ha concluido.

ACTOS POR TODA LA REGIÓN

Además, multitud de puntos de la región han acogido distintas acciones para conmemorar la lucha contra el cáncer. Así, en Toledo, la AECC ha celebrado un acto de lectura del manifiesto contra el cáncer, acto tras el que Miriam Conejo, paciente oncológica, ha reivindicado una mayor atención y más escucha "desde el punto de vista humano, no tan médico".

"Muchas veces la gente es consciente de que tienes cáncer y te dan un tratamiento y, cuando finalices ese tratamiento, acaba todo ahí. Pero el problema es que no acaba ahí, el proceso empieza a partir de ahí porque deja muchas secuelas", ha explicado.

En todo caso, ha mandado el mensaje de que "con ánimo y con la ayuda de todos los profesionales se sale adelante". "Es algo que te cambia la vida, pero la vida sigue", ha apostillado.

En el acto han estado presentes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; el delegado de la Junta, Álvaro Gutiérrez; y el presidente de la AECC en Toledo, Fernando Jou.

BRAZALETES PARA DON QUIJOTE Y SANCHO

En Albacete, la Diputación se ha sumado a la campaña 'Brazaletes de Esperanza' impulsada por la AECC en la ciudad con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y apoyar la lucha contra el cáncer en toda la provincia. Año tras año, esta iniciativa sitúa brazaletes verdes en esculturas emblemáticas de la ciudad como símbolo de apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

La máxima responsable provincial de la AECC en Albacete, María Victoria Fernández, ha sido recibida por el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, junto al diputado coordinador del Área Social, José González, para colocar los brazaletes en las figuras de Don Quijote y Sancho Panza que presiden la llegada al Palacio Provincial, en un gesto que simboliza que la lucha contra el cáncer es un compromiso colectivo.

El presidente ha aplaudido que, un año más, esta forma de "arte solidario" recuerde que "hay mucho por vivir" y ha destacado que esta acción contribuye a "visibilizar no solo la realidad del cáncer, sino también la necesidad de seguir apoyando a quienes conviven día a día con la enfermedad en nuestra provincia y más allá".

En Albacete, el acto organizado por la AECC también ha organizado un acto en el que han participado el alcalde, Manuel Serrano; la delegada provincial de Sanidad, Juani García; miembros de la junta directiva y voluntarios de la AECC; concejales del equipo de Gobierno y otros miembros de la Corporación municipal; representantes de la Diputación y la Junta; así como de la Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y de la Fava, entre otros.

El alcalde ha trasladado el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento a las personas con cáncer y sus familias y ha agradecido a la AECC la labor social de ayuda y acompañamiento tan importante que realiza, asegurando que "el cáncer no va a vencernos, ni como personas ni como sociedad porque la fortaleza humana y colectiva es el mejor tratamiento, y la mejor respuesta ante un diagnóstico para el que nadie está preparado".

UNA PRIORIDAD COLECTIVA

En Bolaños de Calatrava, el Salón de Actos del Ayuntamiento ha vuelto a ser el escenario de un acto institucional, reafirmando el apoyo municipal a pacientes, familiares e investigadores. Así, el Ayuntamiento ha alzado la voz para recordar que la lucha contra esta enfermedad es una "prioridad colectiva".

Por su parte, en Alcázar de San Juan, la alcaldesa, Rosa Melchor, junto a los concejales Gonzalo Redondo, Ana Isabel Abengózar y Patricia Benito, han acompañado al presidente local de la AECC, Enrique Lubián, y a sus voluntarios en el tradicional despliegue de la pancarta institucional en el balcón principal del consistorio. Durante el acto, Lubián ha puesto el foco en la necesidad de inversión, que se ha visto reforzada en las últimas semanas tras el descubrimiento del investigador español Mariano Barbacid con el que ha logrado curar el cáncer de páncreas en ratones de laboratorio y para el que necesita una financiación de 30 millones con el objetivo de dar continuidad al trabajo de su equipo.

En Tomelloso, el salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido el acto institucional que conmemora la fecha, en el que el alcalde, Javier Navarro, ha dado lectura al manifiesto. El encuentro, que ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta Local de la asociación, Mar Morcillo, y de representantes de la entidad, ha servido para subrayar la importancia de situar a las personas en el centro de las políticas de salud y de apoyo social y de "cuidar al cuidador".