C-LM ya cuenta con la Plataforma Electrónica de Expedientes Urbanísticos, en funcionamiento desde el 1 de agosto

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que la Plataforma Electrónica de Expedientes Urbanísticos está en marcha desde el 1 de agosto. Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, que ha asegurado que esta plataforma va a facilitar el intercambio de información, reducir la burocracia y agilizar los trámites con ventajas claves y es que cualquiera va a poder conocer el estado de tramitación de sus expedientes en tiempo real.

Esta aplicación persigue los objetivos marcados por el presidente García-Page de seguir avanzando en la simplificación administrativa y se pone a disposición de entidades locales y de los promotores para facilitar la tramitación de sus expedientes pero también para fomentar la instalación de empresas aprovechando el suelo industrial disponible en la región.

Esto será posible ya que se encuentra plenamente integrada con otras aplicaciones como son el Visor Integral de Urbanismo o el Mapa de Suelo Industrial de Castilla-La Mancha.

Además, informa el Gobierno regionalla directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, ha hecho balance de la actividad que ha llevado a cabo durante estos dos últimos años la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Así, este órgano ha dado luz verde, a 191 actuaciones que han supuesto una inversión de 5.456 millones de euros desde el inicio de la legislatura.

La directora general se ha referido a "uno de los ejes centrales de la actividad de la CROTU ha sido la aprobación de grandes proyectos industriales y logísticos, que suponen una inyección económica y la creación de empleo en la región".

De esta manera, ha hecho referencia a el proyecto estratégico Hydnum Steel para la construcción de una planta de Acero Verde en Puertollano, que se ha declarado proyecto prioritario y de singular interés regional y que "supone una apuesta decidida por la reindustrialización sostenible en Puertollano".

Hydnum Steel es la primera planta siderúrgica verde de España, destinada a producir bobinas de acero con energía limpia y un proceso innovador que reduce un 98 por ciento la huella de carbono respecto a la siderurgia convencional y cuenta con una inversión cercana a 1.650 millones de euros y más de 500 empleos directos en sus primeras fases, la planta supone una apuesta decidida por la reindustrialización sostenible en Puertollano.

Asimismo, Silvia López ha destacado el Proyecto Singular 'Meta Data Center Campus' en Talavera de la Reina que "albergará las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa empleado para la producción digital, procesado y almacenamiento de datos que permitan dar servicio a través de sus aplicaciones. Supone una Inversión de 748 millones de euros y tendrá un efecto positivo en la creación de empleo en Castilla-La Mancha ya que generará 300 puestos de trabajo durante la fase de construcción de 10 años, lo que supone 69 millones de euros en salarios".

Además, en Cuenca ya se ha presentado el PSI de Toro Verde, un proyecto que cuenta con una inversión de más de 90 millones de euros y que va a generar en torno a 300 puestos de trabajo, que van a servir para desestacionalizar e impulsar la oferta turística de la región y para consolidar la de Castilla-La Mancha.

DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Otro de los ámbitos en los que las CROTU han aprobado proyectos importantes son los que tienen que ver con las plataformas logísticas. En ese sentido, la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo ha asegurado que "la región continúa consolidándose como hub logístico nacional".

De esta manera, la Crotu dio luz verde a ampliaciones de la Ciudad del Transporte en el área de Marchamalo-Guadalajara, "uno de los proyectos logísticos más importantes del centro peninsular que ha permitido la duplicación de la superficie de esta plataforma intermodal en dos millones de metros cuadrados adicionales, alcanzando un total de cuatro millones de metros cuadrados dedicados íntegramente a la logística, que contará con un nuevo Puerto Seco con conexión ferroviaria a la línea Madrid-Barcelona-Tarragona y accesos viarios mejorados, incluyendo un enlace directo desde la R-2, liberado de peaje".

Una actuación que a su juicio "atraerá decenas de empresas de logística y distribución, consolidando miles de empleos, y refuerza la competitividad de Castilla-La Mancha en el transporte de mercancías".

Igualmente, en Illescas (Toledo), se han dado luz verde a proyectos como el de la mejora del sector industrial 'Cárcavas IV' y del sector SUB-SO-12, orientados a optimizar la ordenación de grandes manzanas de uso industrial-logístico en las que "se asegurarán la conexión de los nuevos polígonos con la autovía A-42 y ampliarán la disponibilidad de suelo logístico de alta calidad, atrayendo inversiones industriales significativas a la comarca de La Sagra".

Asimismo, la Crotu ha dado luz verde a la modificación del Plan Especial de Infraestructuras 'Parquijote, en Seseña (Toledo) y la del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo, que "generan suelo suficiente para la creación de un sector de uso industrial adaptado a los nuevos modelos de desarrollo basados en la creación de manzanas y parcelas que posibiliten el asentamiento de grandes empresas".

Además, en Albacete, la Crotu ha aprobado el Plan Especial del Sistema General Ferroviario, de Albacete para permitir la implantación de un nuevo edificio industrial de carácter ferroviario, con una superficie de 39.365 m2 para el uso industrial ferroviario.