Localizadas dos personas que se habían desorientado cuando practicaban senderismo en un paraje de Ayna

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Yeste han localizado y auxiliado a dos personas, de 48 y 50 años de edad, mientras realizaban una ruta de senderismo por un paraje del término municipal de Ayna.

Los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Benemérita albacetense, que atienden el teléfono de urgencias 062, recibieron la llamada del servicio de emergencias 112, participando el aviso de dos senderistas que se habían desorientado cuando realizaban una ruta, por la zona de los Picarzos, dentro del término municipal de Ayna.

Mientras se organizaba el dispositivo de búsqueda por las patrullas de servicio más próximas al lugar, los operadores del COC mantuvieron la conexión telefónica con los senderistas dándoles instrucciones para que no se movieran del lugar donde se encontraban, dado el peligro existente de causarse algún tipo de lesión al encontrarse en un terreno abrupto, orientándolas para que enviaran su ubicación, y agilizar así la llegada de la ayuda, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Fue la patrulla de la Guardia Civil de Yeste la que recorrió a pie varios kilómetros de estrechas sendas y caminos hasta llegar a la posición donde se encontraba la pareja de senderistas, en buen estado de salud, que fueron auxiliadas y acompañadas hasta el lugar donde habían estacionado su vehículo.

La Guardia Civil pone a disposición de los ciudadanos el teléfono de urgencias 062, de atención permanente, para comunicar cualquier tipo de vicisitud, recordando que existe una aplicación gratuita para teléfonos móviles, Alertcops, disponible en las tiendas de las plataformas Android e IOS, con la que se puede alertar a los servicios de emergencia, en tan solo dos pasos, geolocalizando el punto exacto donde nos encontremos.

Además, esta App dispone de la novedosa función Guardian, con la que podrá compartir su posición con sus protegidos y guardianes para estar localizable siempre que lo necesiten, pudiendo enviar en caso de emergencia un audio de 10 segundos y la localización exacta, pulsando cinco veces seguidas el botón SOS.