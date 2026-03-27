López avanza que en la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada de 35 horas en la Administración General

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España).

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado que en la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE).

Así lo ha anunciado este viernes durante unas jornadas de elDiario.es, en las que ha recordado que hay comunidades autónomas en las que ya se está aplicando la jornada de 35 horas entre el funcionariado, pero que en la AGE se empezará a aplicar en la primera quincena de abril, tras Semana Santa.

El ministro ha recalcado que esta medida se llevará a cabo en acuerdo con las organizaciones sindicales y que habrá que desarrollarla con todos los ministerios.

De hecho, este viernes la Secretaría de Función Pública se reunirá con la Mesa de Negociación de la AGE para suscribir el acuerdo, que desde UGT y CCOO ya han avanzado que avalarán, mientras que CSIF ha indicado que darán su 'sí' si el Gobierno cumple con el compromiso de implantar la jornada de 35 horas en todo el personal de la AGE.

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