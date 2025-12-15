Lola Herrera, Ernesto Alterio, Juanjo Artero o Carlos Hipólito, en los escenarios de primavera de Ciudad Real

El Concejal De Cultura, Pedro Lozano, Presenta La Temporada De Primavera En El Teatro Quijano. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 15 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá a la venta este miércoles, 17 de diciembre, 300 abonos para la temporada de primavera en el Teatro Quijano, una programación que reunirá en la capital a Lola Herrera, Ernesto Alterio, Juanjo Artero o Carlos Hipólito, junto a otros destacados intérpretes del panorama escénico nacional.

La temporada arrancará el 10 de enero con la comedia 'Inmaduros', dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

A lo largo de los meses siguientes pasarán por el escenario títulos como 'Pero no se lo digas', 'Música para Hitler', con Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla, o 'Viejos tiempos', dirigida por Beatriz Argüello y con Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina en el reparto.

El abono incluirá también montajes como 'Mihura, el último comediógrafo', 'Canadá' o 'Camino a la Meca', obra protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, inspirada en la figura real de Helen Martins y en su defensa de la libertad creativa y personal frente a las convenciones de su tiempo.

Asimismo, el público podrá disfrutar de 'Asesinato en el Orient Express', adaptación del clásico de Agatha Christie ambientada en los años 30 y protagonizada por Juanjo Artero.

La programación concluirá el 21 de mayo con 'Gool', un espectáculo de la compañía Yllana que abordará en clave de humor y sátira el mundo del fútbol como fenómeno social, económico y cultural.

ACTORES DE "PRIMERÍSIMO ORDEN"

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha destacado que el precio del abono será "hipercompetitivo" y ha subrayado la presencia de "actores de primerísimo orden, que nos sitúan en el máximo del teatro nacional".

Además, ha señalado que se apostará por una programación "ecléctica", con propuestas que irán desde la comedia al drama.

Como principales novedades, este año se limitará la compra a un máximo de cuatro abonos por persona y la venta se repartirá al 50% entre taquilla y modalidad online, incluyendo también las mejores localidades en ambos canales. La venta por internet se realizará a través de www.unientradas.es.

A esta oferta se sumarán, más adelante, nuevas propuestas de teatro, música y danza que se programarán fuera de abono a lo largo de la primavera.