Loquillo, Leire Martínez, Pole y José Manuel Soto, en las Ferias y Fiestas de agosto en Toledo

Presentación de la programación en el Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loquillo, Leire Martínez, Pole y José Manuel Soto serán las actuaciones de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026, que combinarán artistas de primer nivel con apoyo al talento emergente y a los músicos toledanos.

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, ha presentado este jueves un primer avance de la programación musical de las Ferias,. una propuesta diseñada "con mucha ilusión" para convertir nuevamente a la ciudad en un referente cultural y de ocio durante los días festivos.

Según ha señalado, el objetivo del equipo de Gobierno es ofrecer "una programación variada, de calidad y pensada para todos los públicos", combinando artistas de primer nivel con el apoyo al talento emergente y a los músicos toledanos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las actuaciones más destacadas figura el 13 de agosto el concierto de Loquillo, una de las grandes leyendas del rock español, que repasará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera en un espectáculo que contará con Alejo como artista invitado.

Otra de las grandes citas será la actuación, el 14 de agosto, de Leire Martínez, una de las voces más reconocidas del panorama pop nacional, que inicia una nueva etapa artística y llegará a Toledo con un repertorio repleto de canciones conocidas y un espectáculo de primer nivel.

La jornada se completará con las actuaciones de los DJs Mayo, Silvia G, que regresa tras el éxito cosechado en la pasada edición, y Totote, uno de los nombres emergentes con mayor proyección dentro de la escena electrónica.

La música urbana tendrá un protagonismo especial el día 15 con el concierto del artista toledano Pole, uno de los jóvenes con mayor proyección nacional. Le acompañará Mauri y Mallo.

El cierre de la programación en La Peraleda llegará el día 16 de la mano de La Rock-A, una de las bandas más queridas por el público toledano.

Además, la Plaza del Ayuntamiento acogerá ese mismo día la actuación de José Manuel Soto, una propuesta especialmente dirigida a un público familiar y adulto que completa la oferta musical de estas fiestas.

El concejal ha recordado que este anuncio constituye únicamente un avance de la programación y que en las próximas semanas se presentará el programa completo de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026, que incluirá todas las actividades culturales, infantiles, familiares y de ocio previstas.

"Esto es solo el comienzo, en las próximas semanas iremos desvelando nuevas actividades y propuestas para que las Ferias y Fiestas de Toledo 2026 vuelvan a ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con una programación a la altura de nuestra ciudad", ha asegurado García-Toledano, quien ha añadido que "empieza la cuenta atrás para disfrutar de unas fiestas que volverán a llenar de vida el recinto ferial de La Peraleda".

En cuanto a las entradas, García-Toledano ha informado de que únicamente el concierto de Loquillo será de pago, con un precio de 40 euros, mientras que el resto de actuaciones serán completamente gratuitas, con el objetivo de volver a llenar el recinto ferial de La Peraleda durante las fiestas.

Finalmente, el concejal ha recordado que esta misma tarde continúan las actividades organizadas por el Ayuntamiento en el barrio de Santa Bárbara, con una fiesta de la espuma para los más pequeños a las 20.00 horas y la retransmisión en pantalla gigante del partido de la selección española a las 21.00 horas.