Lourdes Vives recibe este viernes en Albacete el Premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes escritores

La escritora albaceteña Lourdes Vives - SM

ALBACETE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 12 de junio, a las 18.30 horas, la librería Popular Libros de Albacete acogerá el acto de entrega del XXI Premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes escritores. El reconocido autor, acompañado por Alejandra González, editora de Literatura Infantil y Juvenil de SM, entregará el galardón a la albaceteña Lourdes Vives Merino, de 18 años, ganadora de esta edición por su novela El eco de los Djinn.

El jurado, compuesto por Berta Márquez (gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM), Elena O'Callaghan (escritora), Maite Carranza (escritora), Alba Quintas (escritora y ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2012) y Arturo Padilla (escritor y primer ganador del Premio Jordi Sierra i Fabra en 2006), ha valorado especialmente la construcción del mundo narrativo, la ambientación y el desarrollo de los personajes secundarios, así como el equilibrio entre aventura, emoción y fantasía.

Lourdes Vives Merino nació el 23 de julio de 2008 en Albacete. Estudia Bachillerato Tecnológico en el IES Bachiller Sabuco. Concibió la idea de su novela hace dos años y en junio de 2025 decidió desarrollarla para presentarla al premio. Tras un proceso de documentación e investigación sobre las culturas que inspiran la obra, escribió la novela entre julio y agosto de 2025.

La novela ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2026 mezcla aventuras, criaturas mágicas, traiciones y un romance que "te dejará sin aliento", asegura la editorial SM en un comunicado.