La La Love You, Amatria y Jairo de Remache, se incorporan al Festival de los Sentidos de La Roda 2023

ALBACETE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cartel del Festival de los Sentidos de La Roda (Albacete) 2023 va tomando forma y a las confirmaciones ya anunciadas de Vetusta Morla, Dorian y Sexy Zebras se suman ahora la banda madrileña La La Love You, los albaceteños For Your Information, el rodense Jairo de Remache, y el ciudadrealeño Amatria; poniendo de manifiesto la organización su apuesta por el talento de esta tierra.

Otras incorporaciones son las de Maren, Biela, Cora Yako, Blackpanda, Irenegarry, Muro María, INNMIR, Nando Costa y Protagonistas; ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El elenco de artistas sigue creciendo para conformar una edición que comienza a brillar a través de las estrellas que subirán al escenario para hacer de ese fin de semana del 16, 17 y 18 de junio "una experiencia inolvidable".

Una propuesta musical que aún ha de dar más de una sorpresa y que no será el único atractivo de un festival que prepara con sumo detalle y mimo otras actividades y sugerencias para quienes lo visiten, con el fin de hacer de #Sentidos23 y su estancia en La Roda toda una vivencia sensorial; donde música, gastronomía, cultura y diversión se fundan en tres días repletos de sensaciones.

Por otra parte, la dirección del festival ha anunciado que ya está a la venta el autobús #Sentidos23 en su trayecto habitual Albacete-La Roda, con un horario de ida y dos de vuelta.