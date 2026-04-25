Lucía Siles y Jesús Plaza, nuevos coordinadores de Sumar que quieren hacer "una revolución pacífica y política" en C-LM

Lucía Siles y Jesús Plaza (en el medio), nuevos coordinadores de Sumar en C-LM - EUROPA PRESS

TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lucía Siles y Jesús Plaza ha sido elegidos nuevos coordinadores regionale de Sumar en Castilla-La Mancha, región en la que se han marcado como objetivo llevar a cabo una "una revolución pacífica y política".

Así lo han indicado ambos en declaraciones a los medios tras la asamblea de Sumar en la que han sido elegidos, acompañados del diputado de Sumar en el Congreso y exembajador permanente en la ONU, Agustín Santos.

El nuevo grupo de coordinación de Sumar es "muy amplio" y casi el 50 por ciento de sus miembros tiene menos de 30 años, en una apuesta por la juventud. "Queremos que Castilla-La Mancha sea un territorio donde la juventud se implique y destruir ese bulo que se está formando que la juventud es de derechas", ha dicho Plaza.

Una asamblea que ha coincidido con la Revolución de los Claveles y es ahí donde han enmarcado esa "revolución pacífica y política" que quieren hacer en Castilla-La Mancha, para hacer frente a la apatía y el desánimo de la gente en ir a votar.

"El bipartidismo siempre usa la carta como una partida de juegos entre tú y yo y nosotros no vamos a entrar en eso en ese juego. Nosotros hemos venido no solamente estar sino para hacer, y vamos a hacer políticas de justicia social", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que Castilla-La Mancha necesita más justicia social, soberanía hídrica, una apuesta decidida por un modelo de agricultura que sea familiar y que la gente joven pueda tener una vivienda y un trabajo dignos.

Finalmente, se ha referido al reciente asesinato machista ocurrido en Seseña para afirmar que "es violencia de género y es terrorismo de género". "Algo estamos haciendo mal si no conseguimos que pare de una vez por todas esta sangría. No podemos consentir que un hombre mate a una mujer por motivos de género", ha concluido.

UN PROYECTO "ÚTIL" PARA LA GENTE

De su lado, Siles ha apuntado que Sumar quiere desde Castilla-La Mancha impulsar un proyecto de política que sea "útil" a la gente. "Apostamos por las confluencias y por crear espacios amplios con todos aquellos partidos que apuesten por la transición ecológica, por defender el derecho a la vivienda y, en definitiva, por mejorar la vida de las mayorías sociales".

"La política tiene que ser útil a la gente y por eso consideramos que hay que elegir los caminos que permitan que las fuerzas progresistas tengan la mayor fuerza y la mayor representación en las instituciones para conseguir lograr los objetivos de mejora de la vida de las personas", ha concluido.

Por último, el diputado de Sumar Agustín Santos ha mostrado su apoyo a esta nueva coordinadora de la formación en Castilla-La Mancha. "Esperamos que todo esto se vuelque en un proceso de unidad de las izquierdas que nos permita tener en las próximas elecciones municipales una importante representación y después, en las elecciones generales, que seamos capaces de constituir un tercer gobierno progresista".

"Así que no a la guerra, sí a los derechos sociales y universales para todos, sí a mejorar la vida de la gente todos los días y Movimiento Sumar de Castilla-La Mancha estará en primera línea para todo ello", ha terminado.