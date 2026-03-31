'Entre Lunas' aumenta 14.000 euros su presupuesto para ofrecer a la juventud toledana ocio, cultura, deporte y formación

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano ha presentado estemartes la programación de una nueva edición de 'Entre Lunas' que se consolida ya como "una de las principales apuestas culturales y de ocio de ocio para los jóvenes de la ciudad".

En este sentido García-Toledano ha destacado la evolución del área de Juventud en los últimos años. "Nos encontramos hace unos años con una concejalía residual y hoy hemos convertido a los jóvenes en uno de los pilares fundamentales del Ayuntamiento de Toledo", ha dicho.

La nueva edición de 'Entre Lunas' incluye una amplia oferta cultural, festiva, deportiva y formativa dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años. Entre las principales actividades destacan; la celebración, los días 6, 7 y 8 de abril del Festival de Teatro Universitario; el 11 y 12 de abril de la IV edición del Toledo Matsuri; el 14 y 21 de abril de las conferencias formativas sobre emprendimiento juvenil; y el 18 de abril se desarrollará un taller de reconocimiento de aves en colaboración con Ecologistas en Acción y el Festival de Música 'Aperitindi'.

Actividades deportivas, de ocio, así como visitas al museo Cromática de Toledo, el concierto sinfónico de Harry Potter en el Palacio de Congresos, un festival gastronómico Burger Cup o la celebración del Toledo Beat Fest el próximo 8 y 9 de mayo, completan una programación que finalizará a finales del mes de junio con la Noche Mágica de San Juan y la Hoguera de los Cuentos.

El presupuesto de es te año destinado al programa 'Entre Lunas', según ha explicado el concejal de Juventud es de 45.593 euros, lo que supone un incremento de aproximadamente 14.000 euros respecto al año anterior, un incremento que responde a una "apuesta firme por la juventud", con el objetivo de ampliar el número de actividades y plazas disponibles, "sabemos que los jóvenes quieren participar cada vez más, y queremos dar respuesta a esa demanda para que nadie se quede fuera", ha afirmado.

Todas las actividades cuentan con preferencia para jóvenes empadronados en Toledo, y las inscripciones se irán abriendo progresivamente a través de los canales habituales.

García-Toledano ha invitando a los jóvenes a participar en esta edición, "queremos que los jóvenes disfruten de esta experiencia inolvidable y por ello 'Entre Lunas' viene más fuerte que nunca y está pensada para vosotros".

Por último, el concejal ha anunciado también la apertura de la convocatoria del Concurso Corto Joven Ciudad de Toledo, en su edición número 19 dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años y que permanecerá abierta hasta el 20 de julio.